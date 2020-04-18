Mormenekşe'yi üzen kayıp

Mormenekşe'nin sevilen ve Mormenekşe Spor Kulübü'ne yıllarını veren Mustafa Menekşeli hayatını kaybetti.

Mormenekşe’nin efsane başkanlarından olan Menekşeli için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı.

Teknik direktör Ahmet Ogan ise sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Çok Üzgünüm..

Mormenekşe'de forma giydiğim çocukluk yıllarımda, (1988) tanıştığım, Kulübü için herşeyin ortaya koyan, bizlere başkanlık, babalık yapan, üzerimde çok emeği olan, takıma sahip çıkan, maddi ve manevi katkılar sağlayan, kader birliği yaptığım, çok sevdiğim, saygı duyduğum başkanımız Mustafa Menekşeli'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin hakkım helal olsun, başımız sağolsun. Birlikte kutsal formayı giydiğim, mücadele ettiğim, kader birliği yaptım değerli dostum Metin Menekşeli ve tüm Ailesine, Mormenekşe Camiasına, sevenlerine sabırlar dilerim..."

Mormenekşeli gençlerden mesaj:

Mormenekşe’nin efsane başkanlarından olan Menekşeli için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı.

Kardeş Kulübümüz Mormenekşe Gençler Birliğinin Efsane Başkanı değerli büyüğümüz Mustafa Menekşeli abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Tanrıdan Rahmet başta oğlu Metin Menekşeli olmak üzere tüm aileye sevenlerine ve Mormenekşe camiasına başsağlığı dileriz.Hepimizin başı sağolsun.

LGB. Spor Kulübü (a)

Rifat Berkel

Başkan.