Hüseyin ÖZBARIŞCI

Süper Lig’de kötü bir ilk devre geçiren Mormenekşe’de ikinci devre hazırlıkları tüm hızıyla sürerken bir yandan da kadro bakımından takımı güçlendirmek için transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı yeşilli ekip, Eyüp’ün ardından Fırat Güngör, Nasuh Güngör ve Oğuzhan Doşar’ı transfer etti. YENİDÜZEN’e konuşan teknik direktör Hüseyin Cantürk, oyuncularda her konuda anlaştıklarını, ilerleyen günlerde oyunculara imza attıracaklarını söyledi.

Cantürk“Transferlerimiz devam edecek”

Hüseyin Cantürk ikinci devrede bambaşka bir Mormenekşe izlettiklerinin sözünü verirken, transferlerin de devam edeceğini söyledi. 2 Afrikalı 1’de Güney Kıbrıs’tan oyuncu getireceklerinin bilgisini veren deneyimli teknik adam, yerli oyuncularda da transfer yapacaklarını ifade etti.