Mormenekşe’den tek kurşun: 1-0

STAT: Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Özal Çağlayan

MORMENEKŞE: Gökhan Çalıcıoğlu, Hüseyin Özbaysal, Kenan Gümüşören, Sami Yahat (Dk.75 Burak Tünsay), Mehmetali Öztemiz (Dk.56 Rifat), Emre Kuvvetlişahin, Nasuh Güngör, Ömer Furkan Yılmaz, Sabri Çiftçioğlu (Dk.65 Ahmet Arıtaş), Gökay Alpçoğay, Rıdvan Doymaz

MARAŞ: Volkan Üşenmez, Ramazan Tebelleşol, Faruk Akkuş (Dk.69 Mustafa Köleli), Yavmi Çelebi (Dk.75 Hasan Aksoy), Hasan Şemmedi, Gökhan Demir, Sedat Toprak, Hasan Özçelik, Orhan Kalaycı, Eren Kandemir, Gökhan Yazlık (Dk.85 Hamit Çakaloğlu)

GOL: Dk.41 Rıdvan Doymaz (Mormenekşe)

K-Pet Birinci Lig’in 25’inci haftasında Mormenekşe, Maraş’ı konuk etti. Yeşil kırmızılı ekip, 41’inci dakikada Rıdvan Doymaz’ın kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Mormenekşe, bu galibiyetle 44 puana yükselirken, Maraş ise 40 puanda kaldı.