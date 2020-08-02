Mormenekşe’de yangın, zarar büyük

Mormenekşe’nin, batı kısmında, dün saat 18:30 sıralarında tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu üç incir, iki limon, iki asma, üç zeytin, bir nar, bir badem ağacı, bir zeytin fidanı, dört akasya ağacı ve bir dut ağacı kısmen, yirmi adet kalıp tahtası, iki adet eski küvet, 30 metre hortum, bir adet bondo, bir adet yemek masası ve on adet küçük kare balya tamamen yandı.

Soruşturma devam ediyor.