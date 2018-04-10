Mormenekşe’de ‘ENGİNAR FESTİVALİ’ne hazırlıklar başladı

Mormenekşe Enginar Festivali, 10’uncu yılında, 27-28-29 Nisan tarihlerinde yeniden önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival’in açılış töreni ise 27 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Festival Alanı’nda gerçekleşecek. Festivale hazırlıklar yoğun bir tempoda devam ederken, Mormenekşe Kadınlar BNirliği ve Festival Organizasyon Komitesi’nden bir heyet dün United Medya Grubu’nu ziyaret etti. YENİDÜZEN Gazetesi ve Kanal Sim’i festivale davet eden komite, önümüzdeki günlerde yer alacak basın toplantısı ile festivalin detaylarının da paylaşılacağını belirtti. Festivalde, Mormenekşe Köy Kadın Kursu sergisi yanı sıra halk dansları gösterileri, Enginar Yemekleri Yarışması, “Enginar Dolması” adlı kısa film gösterisi, defile, uçurtma şenliği ve Rafet El Roman konseri gibi etkinlikler de yer alacak. Ayrıca, 29 Nisan Pazar günü Enginar Eko Gün de festival kapsamında gerçekleşecek.