Mormenekşe üçlük attı: 1-0

STAT: Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Hasan Eriş, Mehmet Ekşici, İsmet Egeli

MORMENEKŞE: Ahmet Topuz, Ali Küçükoğlu (Dk.75 Tuğhan Can ), Kenan, Ahmet Arıtaş, Hüseyin Özbaysal, Burak (Dk.65 Mehmet Ali), Emre, Rifat, Ali Bayır (Dk.87 Mehmet Sakallı), Turgut Kaçar, Ahmet Demir

KAYA MEHMETÇİK: Fikri, Murat, Bayram (Dk.30 Mahmut), Uğurcan, Rıdvan (Dk.78 Emir), Stelios Kıttos, Mehmet Çil, Halil, Çağrı, Enver (Dk.46 Anıl), Barış

GOL: Dk.13 Turgut Kaçar (Mormenekşe)

KIRMIZI KART: Dk.87 Mehmet Ali (Mormenekşe)

K-Pet Birinci Lig’in ilk devrenin son maçında Mormenekşe, Kaya Mehmetçik’i konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 13’üncü dakikada Turgut Kaçar’ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek üç puanı alan taraf oldu. Karşılaşmada 87’nci dakikada Mormenekşe’den Mehmet Ali kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Mormenekşe ilk yarıyı 22 puanla 8’inci sırada tamamladı. Kaya Mehmetçik ise 8 puanla son basamakta yer aldı.