Mormenekşe ikinci devrede: 0-3

STAT: M. Döveç Stadı

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Ozan Kel, Şakir Azizoğlu

ÇANAKKALE: Umut, Halil (Dk.75 Gökhan), Oğuzhan, Mehmet, Utku, Salih (Dk.77 Burak), Ali, Ramazan (Dk.60 Ahmet), Yunus, Selçuk, Uvanç

MORMENEKŞE: Gökhan, Hüseyin, Ahmet, Ali, Emre, Can, Burak (Dk.75 Ahmet), Sabri (Dk.85 Rıfat), Rıdvan, Nasuh, Ömer (Dk.80 Turgut)

GOLLER: Dk.57 ve 90 Emre, Dk.90+2 Turgut (Mormenekşe)

KIRMIZI: Dk.82 Yunus (Çanakkale)

K-Pet Birinci Lig’in 20’nci haftasında Cumartesi günü oynanması planlanan ancak aşırı yağışlar nedeni ile elverişsiz saha koşullarından dolayı düne ertelen Çanakkale – Mormenekşe karşılaşması oynandı. Karşılaşmayı 3-0’lık skorla konuk Mormenekşe kazandı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Mormenekşe’nin galibiyet sayıları 57 ve 90’ıncı dakikalarda Emre, 90+2’nci dakikada da Turgut kaydetti. Bu sonucun ardından Mormenekşe puanını 32 yaparken, Çanakkale 19 puanda kaldı.