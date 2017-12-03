Mormenekşe evinde şen: 3-1

STAT: Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Fatih Bardakçıoğlu, Emine Yarkın

MORMENEKŞE: Gökhan Çalıcıoğlu, Ali Bayır, Kenan Gümüşören, Ahmet Arıtaş, Ali Küçükoğlu

(Dk.75 Mustafa Menekşeli), Emre Kuvvetlişahin, Rifat Emirhan, Can Özsoy (Dk.80 Ahmet S.Demir), Mehmet Sakallı, Cemre Nasıroğlu(Dk.60 Burak Tünsay), Gökay Alpçoğay

HAMİTKÖY: Tolga Nergiz, Ender Meta (Dk.77 Hakan Eminoğlu), Eyüp Öztep, Toykan Hacet (Dk.46 Mahmut Yumuşak), Özgür Ongun, Salih Adakan, Umut Göktaş, Hüseyin Çıdamlı (Dk.46 Hasan Akkuyu), Onurcan Kanburlar, Ömer Albayrak, Ragıp Kanatlı

GOLLER: Dk.11 Gökay Alpçoğay, Dk.25 Kenan Gümüşören, Dk.78 Gökay Alpçoğay (Mormenekşe) ,Dk. 67 Özgür Ongun

K-Pet Birinci Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Mormenekşe, Hamitköy’ü konuk etti. Karşılaşmayı 3-1’lik skorla kazanan Mormenekşe, zirve mücadelesi yapan rakibine önemli bir puan kaybı yaşattı. İç sahada oynadığı 7 maçın 6’sını kazanan Mormenekşe puanını 19 yaptı. Geçtiğimiz hafta Esentepe karşısında puan kaybı yaşayan Hamitköy, bu hafta da mağlup olarak lider Gönyeli’nin puan kaybettiği haftada elde ettiği şansı değerlendiremedi ve 23 puanda kaldı.

Fotoğraf: Kanı Aldağ