Mormenekşe: “Beyazi bizim futbolcumuz”

Geçtiğimiz yıl Mormenekşe’den Gençler Birliği’ne transfer olan, G.Birliği’nin de kısa bir süre önce Mağusa Türk Gücü’ne verdiği Yusuf Beyazi ile ilgili Mormenekşe açıklama yaptı. G.Birliği’nin kendilerine maddi yönden verilen sözleri yerine getirmediğini belirten Mormenekşe, “Yusuf Beyazi bizim futbolcumuzdur” dedi

Mormenekşe kulübü Asbaşkanı Hasan Kemal Sesigüzel bir açıklama yaparak Gençler Birliği’nden Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan Yusuf Beyazi’nin kendi futbolcuları olduğunu ileri sürdü. Sesigüzel, Gençler Birliği’nin geçtiğimiz yıl kendilerinden transfer ettiği Yusuf Beyazi ile ilgili üzerine düşen ödemeleri yapmadığını, bundan dolayı sahip olmadılıar bir futbolcuyu başka bir kulübe satamayacağını belirtti.

“G.Birliği sözlerini yerine getirmedi”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2016-2017 sezonun ikinci transfer döneminde Gençlerbirliği Spor Kulübü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kulübümüz futbolcusu Yusuf Beyazi’nin transferi konusunda 120 bin TL karşılığı anlaşma yapmıştık. Yaptığımız anlaşma sonucu kulübümüze verilen çekler karşılığında aylık taksitler halinde ödemeler yapılacaktı. Fakat yaklaşık bir yıl içerisinde bizlere yapılması gereken ödemeler yapılmadığı gibi, Gençlerbirliği Spor Kulübü başkan ve yöneticileri ile yaptığımız birçok görüşmede bu konuyu düzeltmekle ilgili verilen hiçbir söz yerine getirilmemiştir.”

“Transfer yasal değildir, gerçekleşemez”

“Bununla beraber son zamanlarda futbolcu Yusuf Beyazi’nin, Mağusa Türk Gücü’ne transferi konuşulmaya başlanmış ve geçtiğimiz günlerde bu transfer ile ilgili iki kulüp kendi arasında bir anlaşma sağlamıştır. Bilinmesini isteriz ki bu transfer yasal değildir ve gerçekleşmez. Çünkü Gençlerbirliği Spor Kulübü bizlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği için futbolcu bizim oyuncumuzdur ve bizim futbolcumuzu başka bir kulübe satamazlar. Bu konu ile ilgili gerek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu nezdinde, gerekse hukuk nezdinde tüm haklarımızı arayacağız.”

“Sağlam ilişkilerimizden bugüne kadar girişimde bulunmadık”

Bunca zamandır her iki kulübün geçmişten gelen sağlam ilişki ve dostluklarına saygı duyarak hiçbir yasal girişimde bulunmadık. Fakat son on beş gündür Gençlerbirliği Spor Kulübü yetkilerinin bizleri dikkate almaması hatta telefonlarımıza bile bakmaması sabrımızın zorlanmasına sebep olmuştur. Bilinmesini isteriz ki bizlerin tek istediği gerekli tüm mercilerin haklarımızı korumasıdır.”

Şöför: “Açıklama iki kulübün dostluğuna zarar verdi”

Mormenekşe’den yapılan açıklama sonrasında Gençler Birliği yöneticisi Birol Şöför sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Şöför, 15 gün önce görüştükleri Sesigüzel’in kendilerine verilen çeklerin karşılıksız çıkması üzerine ödeme isteğinde bulunduğunu belirterek, “Ben de kendisine bizlere de başka kulüplerimiz tarafından kesilen çekler olduğunu ve karşılıksız çıktığını devre arasında ilgili kulüplerle federasyona gidip katkıdan kesilmesi için yazılar verileceğini isterlerse kendileri için de yazı vereceğimizi şu an için başka bir çözümümüzün olmadığını ilettim ve bu yönde anlaşma sağladık” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın iki kulübün dostluğuna zarar verdiğini belirten Şöför, talimatların açık olduğunu, başlayacak transfer dönemi ile birlikte karşılıksız çıkacak kulüp çeklerinin ödenmemesi durumunda oyuncunun eski kulübüne döneceğini ve ilgili kulübe transfer yasağı getirileceğini ifade etti. Şöför, bundan dolayı Beyazi’nin MTG futbolcusu olduğunu belirtti.