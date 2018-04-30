Moringa çayının 10 Faydası

Moringa çayı “sağlıklı içecek” ifadesini yepyeni bir düzeye taşıyor.

Moringa çayı, besleyici özellikleri ve hayat değiştiren birçok sağlık yararı açısından değerli moringa ağacı yapraklarından elde edilmektedir. Yapraklar antioksidan bakımından zengin, vitamin ve besinler ile doldurulur.

Yapraklar demlendiğinde, tüm bu bileşikler bardağınıza girer ve size inanılmaz sağlık faydaları sağlar

İnanması zor olabilir, ancak moringa çayı potansiyel faydaları için 1.300’den fazla belge ve çalışma yapılmıştır, 2008’de Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından “yılın bitkisi” seçildi.

Moringa çayının sağlık yararları sadece yoğun olarak üzerinde çalışılmış bir konu değil, aynı zamanda kanıtlanmıştırlar.

Moringa Çayı Faydaları

1. Diyabet ile Mücadele ve Diyabeti Önleme Özelliğine Sahiptir

Moringa çayı tozu ve yaprağıToz veya yaprak formunda olan moringa çayının bir özelliği, sizi diyabet geliştirmeye karşı korumasıdır.

Aynı şekilde, zaten diyabet olan kişilerin kan şekeri seviyelerini düzenlemelerine de yardımcı olabilir.

Moringa bunu yapabilmektedir çünkü yapraklar diyabetin önlenmesi ve glikoz seviyelerinin ve hormonlarının kontrol edilmesi ile bağlantılı olan izotiyosiyanatlar ve klorojenik asit gibi bileşikler ve asitler içermektedir.

Hem enzimi hem de antioksidan üretimini önemli ölçüde arttırmak için her gün sadece küçük bir moringa dozu yeterli olacaktır.

Ayrıca, bu küçük doz, diyabetiklerde yaygın olarak görülen üç faktör olan açlık kan şekerini, immünoglobulini ve glikozile hemoglobini azaltmada faydalı olduğu araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

Daha küçük bir çalışma da, günde 50 gram moringanın eklendiği beslenmede 6 diyabetik hastada kan şekerinin% 21 azaldığını göstermiştir.

Moringa çayı antidiyabetik bir bitki olduğundan, kan şekerinin kontrol altına alınmasını ve diyabetin önlenmesini amaçlayan diyabetli insanlar için güvenlidir.

2. Anti-inflamatuar

Enflamasyon, bir yaralanma veya enfeksiyona karşı oluşan doğal bir tepkidir, ancak ciddileşmesi bazı ciddi hasarlara ve rahatsızlıklara neden olabilir.

Anti-inflamatuar özelliklere sahip birçok yiyecek ve baharat vardır ve moringa bunlardan biridir.

Moringa tohumları, bakla ve yaprakları, izotiyosiyanatlar açısından zengindir, çalışmalar hayvanlarda ki inflamasyonu azalttığını göstermiştir.

Moringa çayında bulunan antioksidanlar, bileşikler ve amino asitler, ilaçların içerdiği bazı olumsuz yan etkiler olmaksızın karşı anti-inflamatuarlar üzerinde çalışırlar.

İnsanlarda iltihaplanmayı azalttığına inanmak için nedenimiz var mı? Bilim hala bu teoriyi kanıtlamak için çalışıyor.

3. Akne Tedavisinde Etkilidir

Moringa çayı yeni en iyi arkadaşlarımızdan biridir. Herkes hayatının bir noktasında acı ve utanç verici sivilcelerden muzdarip olmuştur ve bir çok yetişkin dönem dönem bu sorunla uğraşmaktadır.

Moringa yaprakları, doğal antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, ancak kimyasallar ile dolu akne kremleri ile karşılaştırıldığında daha az zor bir seçenektir.

Temiz bir cilt için faydalarını görmek, günlük olarak çayı içerek ya da steril bir pamuklu bezle yüze uygulayarak başlayabilir. Sadece cildi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda araştırmalar ağrılı akne iltihabını azaltabileceğini ve gözeneklerden bakterileri temizleyebileceğini gösterir.

4. Sağlıklı Sindirim Sistemi

Binlerce yıl boyunca, insanlar hafif ve şiddetli sindirim sorunlarını tedavi etmek için moringa türevlerini, özellikle çay formunda kullanmışlardır.

Moringa’daki anti-enflamatuar özellikler, enfeksiyonlar, rahatsızlıklar, karaciğer hastalığı, gaz ağrısı, mide ülserleri, diyare ve kabızlık gibi çeşitli sorunları tedavi etme potansiyeline sahiptir.

Yüksek miktarda polifenole sahip moringa ile, karaciğer toksisite, oksidasyon ve daha fazla hasardan korunabilir. Karaciğerdeki enzimleri normale döndürerek başlayan, bu da karaciğerdeki proteini artırır ve oksidatif stresi azaltacaktır.

Farelerin kullanıldığı bir çalışmada, moringa karaciğer hasarına karşı hızlı bir koruma sağladı ve iyileşmeyi hızlandırdığı görülmüştür.

5. Bazı Kanser Türleriyle Savaşabilir

Moringa çayı, onlarca yıldır kanserle mücadele araştırmasına sahip etkileyici bir besin listesine sahiptir.

Antioksidan, A vitamini, C vitamini ve E vitamini dışında moringa, kuersetin, kaempferol ve ramnetin içerir.

Bu antioksidanlar, polifenoller ve kimyasal bileşikler kanserli hürelerin büyümelerini tetikleyen serbest radikalleri yok eder.

Araştırma ve laboratuvar testleri bazı şaşırtıcı belgeler sunmuştur – moringa, meme, akciğer ve deri kanserlerinde kanser hücresi üretimini önemli ölçüde azaltır.

Bu bulguların birçoğu hala yeni ve araştırmaların tamamlanması gerekiyor olsa da, günlük olarak moringa çayını kanser gelişimine karşı kullanmanın hiç bir yan etkisi ve zararı yoktur

6. Anne Sütü Üretimini Artırır

Emzirme, genellikle ilk deneme haftalarında, hem güzel hem de sinir bozucudur.

Milyonlarca yeni annenin emzirmeye ve yeterince anne sütü üretmeye çalıştıklarını fark ettiğinizde şaşırabilirsiniz; bebeklerin her saat başı emzirilmesi yerine bir kaç saatte bir beslenmesinin nedeni de annenin yeterli süt üretememesidir.

Hindistan’da, annenin her gün moringa tüketmesi doğum sonrası bakımın bir parçasıdır, çünkü annenin süt üretimi bebeğin ilk yaşam yılı için başlıca besin kaynağıdır.

Çalışmalar, moringanın anne sütü üretimi için güvenli bir destek olduğunu ve üretilen süt miktarlarını büyük ölçüde arttırdığını göstermiştir.

Moringa, esas olarak anne sütü üretiminin artmasına neden olan yüksek miktarda kalsiyum içerir, fakat bundan daha fazlası da olabilir.

Kalsiyum takviyeleri, moringanın desteklenmesiyle üretilen büyük miktardaki sütü karşılayamaz, bu nedenle bu yaprakların neden yeni annelere yardım etmek için güçlü olduklarını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

7. Kolesterolü Düşürür

Yüksek kolesterol, kardiyovasküler fonksiyonu içeren bazı ciddi tıbbi durumlara yol açabilir.

Neyse ki, moringa çayının gücü, hem insan hem de hayvan çalışmalarında gösterildiği gibi kolesterolü düşürmeye de uzanır.

8. Uzun Ömürlü Enerji Sağlar

Uygun enerji yardımları olmadan, işlevini yerine getiremeyiz ve bedenlerimiz yavaş yavaş kapanır. Bu, yorgunluktan ve uykusuzluktan daha sık acı çekmeye yol açar.

Moringadaki antioksidanlar, hücresel hasarın azaltılmasına yardımcı olur ve yaprakları ve kökü, doğal enerjiyi teşvik eden vitaminler ve mineraller açısından zengindir.

Moringanın içerdiği enerji için en önemli besinlerden biri, doku onarımı için gerekli olan amino asitlerdir.

2016 yılında yapılan bir çalışmada, moringa ile takviye edilen bir diyet verilen sıçanların, normal bir laboratuvar diyetini tüketen farelere kıyasla yüzme testinde enerjiyi neredeyse ikiye katladıkları görülmüştür.

Bu yüzden insanlar, moringa çayının kilo vermeye büyük bir katkısı olduğunu ve enerji verici olduğunu düşünürler.

9. Moringa Çayı Kilo Vermeyi Kolaylaştırabilir

Enerjiyidoğal bir şekilde arttırmasının ardından, sadece kilo verme hedefleri olan insanlara yardımcı olmak bir sonraki inanılmaz faydası olabilir.

Moringa, lif, protein, potasyum ve diğer vitaminler ve mineraller gibi kilo vermeyi destekleyen birçok besin maddelerinde yüksektir.

Lif, yağ emilimini azaltır, enerji sağlar ve enerjinin daha uzun süre kalmasını sağlar. Araştırmalara göre, günlük az miktarda lif bile (30 gram) kilo kaybına önemli ölçüde yardımcı olabilir.

Gerçekçi olmayı unutmayın – birçok şirket moringa çayını mucizevi yağ yakma takviyesi olarak tanıtacaktır. Bu yarısı doğru olsa da, diğer yarısı size kalmıştır.

Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapıyorsanız, sadece kilo vermek için moringa çayı içebilirsiniz.

10. Saç Uzamasına Faydalı

Moringa, donuk ve kızarmış saç diplerini eski haline getirebilen doğal bir saç toniğidir. Bu nasıl mümkün olabilir?

Günlük moringa çayı içmenin en az bir düzine faydalarından biride saçınıza fayda sağlamasıdır. Yapraklar A ve E vitaminleri, çinko ve amino asitlerde bol miktarda bulunur.

Bu besinler, saçları oluşturan lifli bir protein olan keratin üretimi için çok önemlidir.

Araştırmalar, amino asitlerin, vitaminler ile birlikte, daha hızlı büyümeyi teşvik ederken daha fazla saç hasarını önleyebileceğini göstermektedir.

Moringa Çayındaki Diğer Besin Maddeleri

Moringa çayının faydaları sonsuzdur ve muhtemelen büyük ve küçük 100 sağlık kullanımını listeleyebiliriz.

Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu besin maddeleri, potasyum, C vitamini, demir, kalsiyum ve beta-karoten de dahil olmak üzere moringa yapraklarında vardır.

Besinler, moringa ağacının hemen hemen her yerinde bulunabilir – yapraklar, gövde, tohumlar, kökler ve çiçekler.

Bu besinlerin hepsi bir araya getirilerek “yeni lahana” çayını üretmiştir. Bu kadar büyük rahatsızlığı tersine çevirme ve önleme potansiyeline sahip, şimdi ki sağlıklı gıda mağazalarındaki en popüler ürünlerden biridir.

Moringa diğer besin yönünden zengin gıdalarla kıyaslandığında, inek sütüne kıyasla havuç ve kalsiyumdan 4 kat daha fazla A vitamini, portakallardan 7 kat daha fazla C vitamini, muzlardan 3 kat daha fazla potasyum ve yoğurttan 2 kat daha fazla protein içerir.