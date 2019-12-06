Moringa Çayı: Faydaları, Nasıl Yapılır ve Yan Etkileri

Günlük olarak Moringa Çayı içmenin, kronik hastalıkları önlemek, vücuttaki iltihapları azaltmak, zekayı geliştirmek, iyileşmeyi hızlandırmak, sindirimi artırmak, kanseri önlemek, bağışıklığı artırmak, diyabetik semptomları kontrol altına almak ve kalbi korumak gibi birçok yararı vardır.

Son yıllarda büyük bir ilgi gören ve bilimsel adı Moringa oleifera olan Hindistan ve Pakistan'a özgü bu küçük ağacı araştırmak için çok miktarda para döküldü. Bu kökün hemen hemen her kısmı bazı tıbbi veya mutfak uygulamaları için kullanılabilir.

Yoğun besin maddeleri içermesi ve yapraklarının kurutulduktan sonra çay olarak tüketilmesinden dolayı dünyanın diğer yerlerinde de son derece popüler hale gelmiştir . Genellikle, bitkiden elde edilen kök ve ekstraktlar toksik olabilir ve kullanılmamalıdır; ancak yapraklar, çiçekler, saplar, tohumlar, kabuklar ve meyveler hepsi sağlık için oldukça faydalıdırlar ve önerilmektedir.

Moringa Çayı İçmenin Sağlığa Faydaları

Moringa çayı içmek kanser, artrit, gut, mide rahatsızlığı, diyare, mide bulantısı, Alzheimer hastalığı, şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları ve hatta soğuk algınlığı gibi durumlardan muzdarip kişilere yardımcı olabilir.

Bu faydalar büyük oranda yüksek C vitamini, protein, potasyum, kalsiyum, A vitamini ve bir takım flavonoidler ve polifenolik antioksidanlardan kaynaklanmaktadır.

Moringa Çayı Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Yüksek oranda askorbik asit ve diğer antioksidanlar sayesinde Moringa Çayı, bağışıklık sistemini artırmak, soğuk ve grip belirtilerine karşı korumak için mükemmel bir yoldur.

C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır ve oksidatif stresin yavaşlatılması için bir antioksidandır. Bunun sonucunda zayıflamış bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler.

Kronik hastalıklar açısından araştırmalar moringa çayının, kanser riskini ve diğer kronik hastalıkları olumlu etkileyebileceğini göstermiştir.

Moringa Çayı Sindirimi Kolaylaştırır

Bu çayın anti-inflamatuar yapısı, mide rahatsızlıklarını gidermek, ishal ve kabızlık semptomlarını gidermek ve genellikle gastrointestinal sağlığı iyileştirmek için idealdir.

Antibakteriyel etkileri bile tek başına bağırsak florasının yeniden dengelenmesine yardımcı olur, böylece bağırsağınızın daha verimli çalışmasını sağlarken fazla gaz, kramp ve şişkinlik ortadan kalkar

Moringa Çayı Kardiyovasküler Sorunları Azaltır

Moringa Çayının önemli bir içeriği olan Potasyumun kan basıncını düşürmek için mükemmeldir. Çünkü potasyum arterlerdeki ve kan damarlarındaki gerginliği hafifleten bir vazodilatatördür (Damar genişletici).

Kalp krizi veya inmenin yanı sıra, ateroskleroz (gelişme riskinizi düşürmenize de yardımcı olabilir. Moringa çayı ayrıca beden ve zihin rahatlamasına yardımcı olan yatıştırıcı bir kaliteye sahiptir.

Ek Bilgi: Ateroskleroz, atardamarları (arterleri) etkileyen bir hastalıktır. Yaygın olarak "damar sertliği" olarak adlandırılan arteriosklerozun bir türüdür. Orta boy ve büyük arterlerde görülen "aterom" veya "plak" olarak adlandırılan yapısal bozukluklardan (lezyonlardan) oluşur.

Moringa Çayı İyileşme Hızını Artırır

C vitamini, bağışıklık sistemi için değil vücutta yeni hücrelerin oluşturulması için de iyi. Yüksek askorbik asit seviyesi, özellikle yaralanma veya uzun süreli hastalıktan kurtulabilen birisi için daha fazla kollajen oluşumu ve daha hızlı iyileşme anlamına gelir.

Moringa Çayı Muhakeme ve Hafızayı Artırır

Moringa çayında bulunan antioksidanlar, diğer nöroprotektif vitaminler ve besinler bu çayı gerçek bir beyin güçlendirici haline getirir. Araştırmalar moringa çayının, hafıza ve muhakeme gücünü etkileyebilen nörotransmitter seviyelerini düzenleme yeteneğine sahip olduğunu göstermiştir.

Flavonoidler ve polifenoller aynı zamanda beyindeki oksidatif etkinin azalmasına yardımcı olabilir, böylece plak oluşumundan ve beta-amiloid birikiminden kaçınılmış olur.

Moringa Çayı Diyabeti Kontrol Altına Alır

Moringa tozunun (ve çayın) kan şekeri ve kolesterolü düşürücü etkileri vardır; bu durum şeker hastalığı riski taşıyan ya da halihazırda bu durumdan mustarip insanlar için önemlidir.

Kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğünüzde diyabet geliştirme ihtimaliniz azalır. Ayrıca kan şekeri düzenlemesi diyabetlilere daha normal ve sağlıklı bir yaşam sağlar.

Moringa Çayı İnflamasyonu Azaltır

Öncelikle anti-inflamatuar bir çay olarak bilinen Moringa, ağrı, kronik ağrı ve eklem rahatsızlıklarının yanı sıra gut, mide rahatsızlıkları, baş ağrısı ve ateşi düşürme gibi vücuttaki doku ve hücrelerin iltihaplanmalarını azaltmak için mükemmel bir bitkidir.

Enflasyonu azaltması Moringa'nın pek çok ülkede "her şeyin tedavisi" olarak kabul edilmesinin ana nedenlerinden biridir.

Moringa Çayı Nasıl Yapılır?

Özellikle evin bahçesinde Moringa bitkisi yetiştiriyorsanız Moringa Çayı yapmak kolaydır. Bunlar sağlam bitkilerdir ve fazla sorun olmadan yetiştirilebilirler.

Tam olarak yetiştirildiğinde, bu küçük ağaçlar yaklaşık 4-5 metre boyunda olur ve büyüme mevsiminde bir çok kez, yaklaşık 30-60 cm yüksekliğe kadar budanabilir.

Budanan dalların üzerinde bulunan yapraklar Moringa çayı yapmak için mükemmel olacaktır.

Yaprakları kurumaya bırakmadan önce iyice yıkanması gerekmektedir. Çay için kuru yaprakları elde etmek için, moringa yapraklarının saplarını kauçuk lastikle demet haline getirin ve kuru, serin bir yerde baş aşağı asın. 10-14 gün sonra yapraklar tamamen kurumuş olacaktır.

Kurumuş olan yapraklar saplarından ayrılarak, serin ve kuru bir yerde hava geçirmez bir kap içerisinde saklanmalıdır. Moringa yapraklarını kullanacağınız zaman daha da ezebilir, parçalayabilir veya sağlıklı bir ilaç olarak kullanmak için Moringa tozu yapabilirsiniz.

Moringa Çayı Tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş Moringa yaprağı (ezilmiş)

1 fincan sıcak su

Bal

Adım- Moringa yapraklarını bir fincana alın. Adım - Sıcak su ekleyin ve yaprakları demlenmesi için 3-5 dakika bekleyin. (renk değişinceye kadar) Adım - Tat için bal karıştırın.

Not: Bu çay hem sıcak hem de soğuk servis edilerek yıl boyu içecek yapılır!

Moringa Çayın Yan Etkileri

İçme moringa çayının yan etkileri şunları içerir:

Mide ekşimesi

Mide bulantısı

İshal

Düşük riski: Kasılmalara ve rahmin sıkışmasına neden olabilir ve gebelik sırasında düşük yapma riskinizi artırabilir.

Bu yan etkiler oldukça nadirdir ve bu bitki veya çay için toksik bileşen yoktur. Moringa çayının aşırıya kaçılmadan içilmesi şartıyla, genel bir yan etkisi yoktur. Hayatınızdaki yeni bir bitkisel ilaç arıyorsanız, Moringa Çayının çok yönlü yararları kesinlikle denemeye değer!