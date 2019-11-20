Moringa Bitkisi’nin 27 Faydası! Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri Nelerdir?

Moringa Bitkisi’nin sağlığa olan faydaları arasında mide rahatsızlıkları, alerji ve ödemden kurtulma sayılabilir.

Moringa Bitkisi’nin antioksidan gücü, karaciğer koruması, diyabet, göz koruması, kardiyovasküler sağlık, kemik sağlığı, üroliatiyaz, yara iyileşmesi, sağlıklı saç ve ciltte yardımcı olur. Herpes de dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan antibakteriyel ve antifungal özellik bakımından zengindir.

Fiton ( phytonutrients) besinler bakımından zengindir; kanser, nörodejeneratif hastalıklar, bronşiyal astım, orak hücre hastalığı, nefrotoksisite, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, anemi ve obezite gibi çeşitli tıbbi durumların önlenmesinde etkili olduğu kadar güçlü bir bağışıklık sistemi oluşmasına yardımcı olur

Moringa Bitkisi: “Mucize Ağacı”

Aynı zamanda davul ağacı olarak da bilinen Moringa oleifera, Moringaceae ailesine ait oldukça değerli ve çok yönlü bir bitkidir.

Hindistan’a özgü ve Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın dört bir yanındaki tropik ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak yetişen, hızlı büyüyen, yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Yeşim ağaçları (Horseradish Tree) ve Ben Yağı Ağacı (Ben Oil Tree) da dahil olmak üzere birçok diğer isimlerle yaygın şekilde bilinir.

Modern bilim tarafından değerinin yakın zamanda keşfedilmesine rağmen, Moringa Bitkisi antik zamanlardan beri çeşitli kültürlere çok sayıda fayda sağlıyor. Romalılar, Mısırlılar ve Rumlar çeşitli rahatsızlıklar üzerindeki tıbbi etkileri nedeniyle değer verdi.

Kırılgan dalları ve uzun, yeşil, oval biçimli broşürleri olan kalın, beyazımsı kabuğa sahiptir. Antifungal, antiviral, antidepresan ve anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle Ayurveda terapisinde kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde, sadece ‘şigru’ olarak bilinir.

Moringa Bitkisi’nin Besin Değeri

Moringa yaprakları ve meyveleri esas besin gücüdür ve önemli miktarda protein, vitamin ve mineraller sağlar. Proteinlerin yapı taşları olan esansiyel amino asitlerin zengin bir kaynağıdır.

Moringa Bitkisinin içerdiği vitaminler

A Vitamini

B1 Vitamini (tiamin)

B2 Vitamini (riboflavin)

B3 Vitamini (niasin)

B6 Vitamini,

Folat (Folik Asit)

C Vitamini (Askorbik Asit)

Moringa Bitkisinin içerdiği Mineraller

Kalsiyum

Potasyum

Demir

Magnezyum

Fosfor

Çinko

Çok düşük miktarda yağ ve zararlı olmayan kolestrol içerir.

100 gram kuru Moringa Bitkisi yaprağı şunları içerir:

Yoğurttan 9 kat fazla protein

Muzdan 15 kat daha fazla potasyum

Havuçtan 10 kat daha fazla A vitamini

Ispanaktan 25 kat fazla demir

Sütten 17 kat daha fazla kalsiyum

Portakaldan 12 kat fazla C vitamini

Moringa Bitkisi’nin Sağlığa Faydaları

Muazzam zenginlikte sağlıklı bileşenler ve phytonutrientler içerir. Afrika’daki gıda krizinde, olağanüstü ve eşi olmayan tıbbi faydalarından dolayı “mucize ağacı” seçildi.

Filipinler’de, galaktografik özellikleri nedeniyle doğum yapmış annelerin en yakın arkadaşı sayılır.

Tıbbi koşullar için moringa Bitkisi’nin yararları arasında şunlar bulunur:

Moringa Bitkisinin Faydaları

Güçlü bir Anti-oksidan Kaynağıdır Anti-inflamatuar etkisi ile ödemi tedavi eder Karaciğeri korurur ve iyileştirir Mide sorunlarını tedavi eder Sağlıklı saçlar ve cilt Diyabet hastalarına (Şeker Hastalığı) faydalıdır Anti-Bakteriyel Koruma Kanserden korur ve tedavisine yardımcı olur Nörodejeneratif hastalıklara (Alzheimer gibi) tedavisinde etkili Kemik sağlığını korurur ve geliştirir İmmünsüpresif (Bağışıklık Sistemini Baskılayan) Etkiler Herpes Virüsüne karşı dayanıklılık ve tedavi Kardiyovasküler Koruma Anti-Alerjik Astım hastalığına yardımcı Mantar karşıtı (Anti-Fungal) Ürolitiyaz (Mesane, böbrek ve rahim taşlarına karşı etkili) Yaraları hızlı iyileştirir Hipertansiyon karşıtı Orak Hücre Hastalığı tedavisinde etkili Göz sağlığını korur Bağışıklık sistemi güçlendirici Nefrotoksisite Kolesterol dengeleyici Anemi tedavisinde faydalı Gebelikte düşük riskini azaltır Obeziteye karşı

Antioksidanlar

Moringa bitkisi kaempferol, kafeoilkinik asit, zeatin, kersetin, rutin, klorojenik asit ve beta-sitosterol gibi güçlü antioksidanlardan zengin bir karışım sunar.

Bu güçlü antioksidanlar yüksek serbest radikal süpürme kapasitesine sahiptir ve oksidatif stresin neden olduğu hasarı iyileştirmede terapötik değerini göstermiştir.

Ödem

Özleri ödem tedavisinde yararlıdır. Araştırma çalışmaları anti-inflamatuar özelliklere sahip moringa bitkisi oleifera kök ekstraktıyla yapılan tedavinin ödem gelişimini inhibe etmede önemli ölçüde etkili olduğunu doğrulamıştır.

Dahası çalışmalar moringa otunun etkinliğinin, böyle ağrılı durumların tedavisinde güçlü anti-inflamatuar ilaç olan indometasiyle eşit olduğuna işaret ediyor.

Karaciğer Koruma

Moringa özleri karaciğer üzerinde hepatoprotektif bir etki gösterir. Araştırma çalışmaları anti-tüberküloz ilaçların yol açtığı karaciğer hasarına karşı yapraklarının etkililiğini ve iyileşme sürecini hızlandıran uyarıcı etkilerini doğrulamıştır.

Vücuttaki glutatyon içeriğini düzeltir ve radyasyona bağlı hepatik lipid peroksidasyonunu önler. Bu koruyucu etki, morineada bulunan kateşin, epikateşin, ferulik asit ve vitamin C gibi fitokimyasal maddelerin varlığına atıfta bulunmaktadır.

Mide Bozuklukları

Moringada bulunan izotiyosiyanatlar kabızlık, gastrit ve ülseratif kolit gibi mide hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Araştırmalar moringa ekstraktlarının piyasada bulunan çeşitli antasitler ve antihistaminikler için etkili bir bitkisel alternatif olarak düşünülebileceğini göstermiştir.

Araştırma çalışmaları moringa oleifera ile yapılan tedavinin ülserasyonun azalmasına neden olduğunu ve ülseratif kolitin kürlenmesindeki etkinliğinin piyasada bulunan ilaç prednizolonuyla karşılaştırılabilir olduğunu göstermiştir.

Antibiyotik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir ve çeşitli patojenlerin gelişimi üzerinde engelleyici etkiler bırakır. Buna, ishali gibi koşulları tetikleyebilecek helikobakter pilori bakterileri ve koliform bakteri dahildir.

Sağlıklı Cilt ve Saçlar

Tohum yağı cilt için faydalıdır. Ekstraktlarının nemlendirici ve detoks etkisi, zararlı kirleticilerin etkilerini nötralize etmeye yardımcı olur, kırışıklıkları önler ve erken yaşlanmayı yavaşlatır.

Yüksek protein içeriği cilt hücrelerini cıva ve kadmiyum gibi ağır metallerin neden olduğu zararlardan korumaya yardımcı olur. Aynı nedenle, kozmetik ve cilt bakım ürünlerinde kullanılır. Tohu yağı sağlıklı saçlar için olumlu etkileri antik çağlardan beri takdir edilmiştir.

Saçların temizlenmesinde ve saflaştırılmasında son derecede etkilidir ve ultraviyole ışınım da dahil olmak üzere çevresel hasarlardan korur. Kafa derisi için değerli bir kremi olarak kullanılır, kökleri güçlendirir ve saç büyümesini uyarır.

Şeker hastalığı (Diyabet)

Ekstraktları diyabet tedavisinde anti-diyabetik etkiler yapar. Araştırma çalışmaları, moringa tedavisinin diyabetik test deneklerinde kan glikozu, idrar şekeri ve idrar proteinlerinin azaltılması yönünde olumlu bir şekilde çalıştığını göstermiştir.

Çalışmalara göre hemoglobin düzeylerinde ve diyabetik kişilerin toplam protein içeriğinde belirgin bir düzelme gösterdi.

Antibakteriyel Özellikler

Antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve hastalıklara neden olan mikropların büyümesine karşı etkilidir.

Bilimsel araştırmalar moringa bitkisi ekstraktlarının aşağıda listelenmiş, gıda kaynaklı mikroorganizmalara karşı geniş bir koruma yelpazesi sergilediğini kanıtlamıştır.

Salmonella

Rhizopus türleri

E. Coli

Enterobacter aerogenus

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Bu savunma faaliyeti moringa ekstraktlarını sanitasyon ve koruma amaçları için mükemmel kılar.

Kanser

Kanser önleyici bir ajandır ve tümör tedavisinde oldukça değerlidir. Bilimsel araştırmalar, moringa özlerinin, fenolik bileşenler olan quercetin ve kaempferolün varlığına atıf yapan kimyasal önleyici özelliklere sahip olduklarını göstermiştir.

Bir başka çalışmada biyoaktif bileşik niazimicinin kanser hücrelerinin gelişiminin önlenmesindeki rolü gösterildi.

Moringa özleri habis kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe ederek ve aynı zamanda programlanmış hücre ölümü olarak da bilinen apoptozu indükleyerek, yumurtalık kanseri, hepatik karsinojenez ve cilt papillomajezi gibi çeşitli kanser tiplerini iyileştirmeye yönelik kemo-modülasyon etkileri kazandırır.

Nörodejeneratif Hastalıklar

Moringanın etkinliği nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde çok değerli olmuştur. Araştırma çalışmaları özleri ile yapılan tedavinin norepinefrin, serotonin ve dopamin gibi beyin monoaminlerini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu ve hatta Alzheimer hastalığına bağlı monoaminerjik eksikliklere karşı korumasını genişlettiğini göstermiştir.

Kemik Sağlığı

Özleri kalsiyum ve fosfor gibi gerekli minerallerin varlığına atfedilen sağlıklı kemiklerin korunması için faydalıdır. Ekstraktları anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve artrit gibi ağrılı durumların tedavisinde etkilidir; aynı zamanda mandibular veya çene kemik kırığı gibi çeşitli kemik hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

İmmünsüpresif Etkiler

Moringa Oleifera tohumları immünosüpresif özelliklere sahiptir. Belirli tedavilerin, özellikle organ nakillerinin ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların reddinin önlenmesi için vücudun bağışıklık sisteminin aktivasyonunu engellemek için bilinçli bağışıklık baskılanması gereklidir.

Araştırma çalışmaları, tohumlarının bağışıklık bastırıcı etkisinin, yeni organların ve nakledilen materyalin vücuda güvenli bir şekilde yerleşmesini sağlamak için antikorların üretiminin iyileştirilmesine yardımcı olduğunu göstermiştir.

Herpes

Herpes simplex virüsünün neden olduğu enfeksiyona karşı etkilidir. Bitkinin iyileştirici etkileri, cilt lezyonlarının gelişimini önler ve enfekte eden virüsün neden olduğu plak oluşumunu engeller.

Kardiyovasküler Koruma

Özleri, güçlü antioksidanların varlığı nedeniyle miyokardiyal veya kalp hasarının önlenmesinde yardımcı olur. Bu konuda yapılan araştırma çalışmaları, moringa terapisinin antiperoksidatif ve kardiyovasküler etkilerini kanıtlayan destekleyici kanıtlar sağlamıştır.

Bununla yapılan muamele, miyokard dokusundaki lipid perioksidasyonundaki artışın engellenmesine yardımcı olur ve sağlıklı bir kalbi korumaya yardımcı olur.

Anti alerjik

Moringa tohumlarının ekstraktları anti-alerjik özelliklere sahiptir. Bilimsel araştırmalar moringa’nın alerjik rinit ve anafilaksi dahil olmak üzere çeşitli alerjik hastalıklarda yer alan aşırı duyarlı reaksiyonlar üzerindeki engelleyici etkisini doğrulamıştır.

Astım

Ekstraktlarının faydaları bronşiyal astımdan ve hava yollarında oluşan iltihaptan kurtarmayı da içerir. Araştırmaya göre moringa tedavisi, astım ataklarının şiddetini azaltmak ve hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı ve göğüs sıkışması gibi çeşitli belirtileri azaltmaya yardımcı oluyor.

Koruyucu etkilerini bronş kasılmalarına karşı genişletir ve daha iyi akciğer fonksiyonu ve solunumu teşvik eder.

Anti-mantar (Anti-Fungal)

Moringa Oleifera’nın yaprakları anti-fungal niteliklere sahiptir. Etkileri Penicillium spp. ve Aspergillus spp. gibi kirletici mantarlara neden olan hastalıkların büyümesini önlemeye yardımcı olur.

Ürolitiyaz

Özleri böbrek, mesane ve rahim taşlarının oluşumuna karşı etkilidir. Araştırma çalışmalarına göre moringa kökü idrarda anti-ürolitik etkinlik gösterdi ve üriner oksalat düzeylerinde dikkate değer bir azalma ile sonuçlandı.

Moringa’nın iyileştirici etkisi, taş birikintilerinin oluşumunda bir azalma ve endojen oksalat sentezini düzenleyen yardımcı maddeleri gösterdi.

Yara İyileşmesi

Moringa Oleifera’nın sulu yaprak özü, önemli yara iyileştirici özelliklere sahiptir. Araştırma çalışmaları yaraların tedavisinde moringa’nın iyileşme etkilerine, cilt kırma gücüne, yara kapanma oranına ve skar alanındaki azalmaya göre destekleyici kanıt sağlamıştır.

Hipertansiyon

Moringa vücudun optimal seviyelerinde kan basıncını korumada etkilidir. İçinde bulunan izotiosiyanat ve niaziminin gibi biyoaktif bileşenler arterlerin kalınlaşmasını önler ve pulmoner hipertansiyon gelişimini azaltır.

Orak Hücre Hastalığı

Moringa Oleifera orak hücre hastalığının tedavisinde etkilidir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, moringalı bitki özlerinin, kaempferol, quercitin ve acasetin gibi flavonollerin yanı sıra, melilotik asit ve vanillik asit gibi fenolik asitlerin varlığına atfedilen anti-hastalıklı potansiyelini doğrulamıştır.

Göz Sağlığı

Antioksidan bakımından zengin Moringa Oleifera retina hasarına karşı koruma sağlamak için faydalıdır. Bilimsel çalışmalar test deneklerinde moringa’nın retinoprotektif etkileri ile ilgili destekleyici kanıt sağlamıştır.

Bununla yapılan muamele retinal damarların dilatasyonunu önlemeye yardımcı olur ve retinal vaskülatürü sağlam tutar. Ayrıca, kılcal membranların kalınlaşmasını engeller ve herhangi bir retinal disfonksiyonu önler.

Bağışıklık Stimülatörü

Yaprağının etanolik ekstraktları, vücudun bağışıklık sisteminin uyarılmasına yardımcı olur. Ayrıca hücresel bağışıklık tepkisinin arttırılmasına yardımcı olur ve toplam lökosit sayısı, antikorlar ve aşırı duyarlılık reaksiyonu gibi çeşitli diğer bağışıklık sistemi değerleri üzerinde pozitif etkiler bırakır ve güçlü bir Bağışıklık sistemi güçlendirici özelliğe sahiptir.

Nefrotoksisite

Özleri belirli ilaçlara veya toksinlere maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan böbrek problemlerine atıfta bulunan nefrotoksisiteye karşı koruyucu bir etki gösterir.

Çalışmalar moringa’nın nefroprotektif etkisinin yüksek antioksidan içeriği nedeniyle böbrek yaralanmalarını hafifletmesine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Etkili bir biyolojik emici olarak işlev görür ve ağır metallerin ve zararlı toksinlerin giderilmesinde yardımcı olur.

Kolesterol

Özleri vücutta sağlıklı kolesterol düzeylerini korumak için etkili bir çare olarak kullanılır. Çalışmalar, yüksek yağlı diyetle indüklenen karaciğer, böbrek ve serum kolestrol düzeylerini düşürmede yardımcı olan moringa’nın hipokolesterolemik etkilerini doğruladı.

Anemi

Özleri anemi tedavisinde yararlıdır. Çalışmalar moringa oleifera ile yapılan tedavinin demir emilimini kolaylaştırmada, kırmızı kan hücresi sayısını arttırmasında ve normal kan parametrelerinin muhafaza edilmesine yardımcı olmasına yardımcı olduğu gerçeğine ilişkin destekleyici kanıtlar sağlamıştır.

Abortifacient (Gebelerde düşük)

Moringa oleifera anti-fertilite özelliklerine sahiptir. Moringanın sulu özleri, östrojenik aktiviteyi uygularlar ve vücuttaki cinsel implantasyonun önlenmesinde faydalıdırlar.

Obezite

Son derece besleyici ve az yağlı nitelikleri sayesinde obezite ile mücadelede yardımcı olur. B vitamininin yapraklarındaki etkileyici içeriği sindirime yardımcı olur ve yiyeceği yağ olarak depolamak yerine enerjiye dönüştürür.

Moringa Çayı

Eğer bahçenizde Moringa Bitkisi yetiştiriyorsanız Moringa Çayı yapmanız oldukça kolay olacaktır.

Moringa Ağacı 4-5 metre kadar uzayabilir. Uygun mevsimde 30-60 cm yüksekliğe kadar yapılacak budama işleminden arda kalan dalların üzerindeki Moringa yaprakları çay yapmak için ayrılır.

Ayırdığınız yaprakları iyice yıkadıktan sonra, demet haline getirip kuruması için serin bir yere asın. Yapraklar 10-15 gün içerisinde tamamen kuruduktan sonra Moringa Çayı hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Moringa Çayı nasıl hazırlanır?

Bir fincan kaynamış suyun içerisine kurumuş Moringa Ağacı yapraklarından 1 tatlı kaşığı kadar ilave edin. Demlenmesi ve suyun renginin değişmesi için 3-5 dakika sabredin.

Tatlandırmak için doğal ve sağlık açısından oldukça faydalı olan Stevia Bikisi kullanabilirsiniz. Veyahut arzu ettiğiniz miktarda Moringa Çayınıza bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Moringa Çayınızı sıcak yada soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Moringa Bitkisi’nin Mutfak Kullanımı

Moringa bir “mucize ağacı” olup, yaprakları, kabuğu, meyveleri ve kökleri de içeren çoğu parçası gıda maddeleri olarak kullanılır. Ağacının yaprakları salatalara eklenebilir ve ayrıca sos ve çorba hazırlanırken de kullanılır.

Soğuk preslenmiş moringa yağı pişirme için kullanılır ve uzun raf ömrü nedeniyle takdir edilir. Halk arasında Hindistan’da davul çubukları olarak bilinen moringa ağacının olgunlaşmamış tohumlukları çeşitli tabaklarda kullanılır.

Yaprakları özellikle vejetaryenler için yüksek protein içeriğinden dolayı ete mükemmel bir alternatiftir. Bebekler için gerekli olan arejenine ve histidin amino asitlerini içerir ve aynı zamanda dünyanın ayrıcalık altı bölgelerinde malnütrisyonla mücadele etmek için bir nimettir.

Moringa Bitkisi’nin Diğer Kullanımları

Su Arıtma

Olefeira özleri anti-siyanobakteriyel niteliklere sahiptir ve ilkel su filtrasyon sistemlerinde kullanılmaları için övülmüştür. Tohumları koagülant olarak çalışır ve suda bulunan kil ve mikroorganizmalar üzerine topaklayıcı etkiler bırakır ve bu sayede zararlı kirleticilerin ve alglerin giderilmesine yardımcı olur.

Alümina gibi diğer endüstriyel pıhtılaştırıcıların aksine suyun saflaştırılması ve işlenmesinin doğal bir yoludur.

Tohum Yağı

Tohum yağı, kokulu olma eğiliminde düşüktür ve saatler gibi ince cihazlar için etkili bir yağlayıcı olarak kullanılır.

Çiftlik Hayvanlarında Yem

Ağaçlarının yaprakları mükemmel besin özelliklerine sahiptir ve hem ekonomik hem de beslenme açısından sığır yemi için faydalıdır. Daha iyi süt üretimini destekler ve etin kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Bitki Büyüme Stimülatörü

Yapraklarından elde edilen ekstraktlar büyüme arttırıcı özellikler içerir ve ürünün daha iyi bir verimini teşvik eder. Moringa büyüme hormonunun kullanılması bitkilerin zararlılara ve hastalıklara karşı direncini arttırmaya yardımcı olur.

Ekstraktları krem, merhem, yağ ve nemlendiriciler üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yüksek vitamin içeriği Yağın ekstre edilmesinden sonra gübre olarak yaygın olarak kullanılır.

Moringa Oleifera’nın Yan Etkileri

Kökleri ve kabuğu atılgan bir etkiye sahiptir ve gebelik sırasında yenmesi önerilmez.

Çok besleyici bir bitkidir ve genellikle tüketim için güvenlidir. Bununla birlikte, terapötik rahatlama için kullanımı yalnızca bir tıp uzmanına danıştıktan sonra düşünülmelidir.

Moringa oleifera da duyusal algılamayı ve hafızayı geliştirmede yardımcı olur. Anti epileptik özelliklere sahiptir ve depresyon, kaygı ve yorgunlukla mücadelede yardımcı olur.

Anti-inflamatuar özellikler ve moringanın yüksek vitamin içeriği, ürpertici ve kararma koşullarının tedavisinde değerlidir. Tiroid hormonlarının düzenlenmesi için yararlıdır ve cilt enfeksiyonlarını ve yaralarını iyileştirmede etkilidir.