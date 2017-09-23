“Moralli başlamak istiyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Yalova’da teknik direktör Derviş Kolcu, ligin ilk haftasında yarın oynayacakları Gençler Birliği maçını değerlendirdi. Genç teknik adam, İskele deplasmanına kaybetmek istemediklerini, puan veya puanlarla evlerine döneceklerini ifade etti.

Kolcu: “Ligdeki her takım İskele’ye çekinerek gider”

Derviş Kolcu, ligin ilk haftasında zor bir maça çıkacaklarını, kazanmaları halinde sezona moralli bir şekilde başlangıç yapacaklarını söyledi. Kolcu; “Ligin ilk haftasında zor bir deplasmana gidiyoruz. Yarın çok zor bir maça çıkıyoruz. Gençler Birliği son yıllarda ligin en iyi ekiplerinden biri. Hangi takım olursa olsun İskele deplasmanına çekinerek gider. Maçın zorluğunun farkındayız. Rakibimiz de kazanıp, lige iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir. Bu zorlu deplasmanda kaybetmek istemiyoruz” dedi.

“Ligin ilk maçları her zaman zor geçer”

Yalova teknik patronu Kolcu; sezona başladıkları günlerde sıkıntı yaşadıklarını ancak, yurtdışı kampının ardından yaşanan sıkıntıların çözüldüğünü aktardı. Kolcu, artık futbolseverlerin lige kenetleneceğini belirterek, ligin ilk haftalarının her takım için zor geçtiğini ifade etti. Genç teknik adam, yeni sezonda tüm takımlara da başarı dileklerini sundu.

“Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmamalı…”

Derviş Kolcu, geçen yıl Kupa finalinde yaşanan olaylar sonrasında yedikleri 10 maçlık saha kapatma cezasının olduğunu hatırlatarak, maçların nerede oynanacağının önemi olmadan taraflarlarının kendilerini desteklemeleri gerektiğini söyledi. Kolcu; “Temmuz ayınan bu yana çalışıyoruz. İlk günden bu yana yaklaşık 60 antrenman yaptık. Hazırlık maçlarında eksikliklerimizi gördük, o doğrultuda transferlerimizi yaptık. Şu anda takımın fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon adına tek dezavantajımızın cezamızdan dolayı sahamızdaki 10 maçı dışarıda oynayacak olmamızdır. Maçımız nerede isterse olsun, taraftarlarımız biri yalnız bırakmamalıdır. Böylelikle bu dezavantajı iyi sonuçlarla avantaja çevirebiliriz” şeklinde konuştu.