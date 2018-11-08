“Moral ve motivasyona ihtiyacımız var”

Hüseyin KIRAL

Gençler Birliği yönetimi ile15 Ekim 2018 tarihinde el sıkışarak teknik direktörlük görevinden ayrılan Bülent Aytaç’ın yerine Salih Sakallı geldi. Üç haftayı aşkın bir süredir takıma teknik direktör arayan G.Birliği Asbaşkanı Rifat Berkel, sonunda aradığı teknik adamı Salih Sakallı olarak belirledi. Gençler Birliği yeni teknik direktörü Salih Sakallı da yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta oynanan Cihangir maçını yerinde izledim. Takımın moral ve motivasyon eksikliği var, bunları giderdiğimiz takdirde bu takım ligde daha başarılı sonuçlar alır” dedi.

Resmi imza Pazartesi günü atılacak

G.Birliği takımı ile birlikte Akova Eray Vudalı Stadı’nda idmanlara yardımcı antrenörleri Kayhan Bulut ve Ali Duvarcı ile birlikte dünden itibaren başlayan Salih Sakallı, “Takımın çok genç bir oyuncu profili olduğunu ve bu genç oyuncuların daha çok idman yaparak maçlara hazırlanmaları gerektiğini” belirtti. Sakallı, “Teknik heyetim ile birlikte bu genç oyunculara kendi tecrübelerimizi aktaracağımıza inanarak 18 Kasım’da başkan olacak olan Rifat Berkel ile el sıkışarak idmanlara başladık” dedi. Sakallı, “Ancak, hafta sonu oynanacak olan Küçük Kaymaklı maçı sonrası Pazartesi günü resmi imzayı atacaklarını” sözlerine ekledi.