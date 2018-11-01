Montessori’de Cadılar Bayramı sevinci yaşandı

Kıbrıs Montessori Okulları’nın ODTÜ ve Lefkoşa şubelerinde bayram sevinci yaşandı.

Montessori çocukları, heyecanla bekledikleri “Cadılar Bayramı”nı okul bünyesinde düzenlenen partilerde, birbirinden güzel etkinliklerle kutladı.

Kutlamalar çerçevesinde her iki okulda da çocuklar ve okul öğretmenleri, güne özel kostümler giydi, okul binası ve avlusu konsepte uygun olarak süslendi.

Temelde yine “barış” vardı

ODTÜ Montessori Okulu’nda Cadılar Bayramı, Montessori eğitim sisteminin temeline uygun şekilde kutlandı. Montessori çocukları “Barış ve sevgi” temelinde bir bayram kutlaması yaşadı.

ODTÜ Montessori Okulu çocukları, 31 Ekim Çarşamba günü sabah okula farklı farklı kostümlerle gitti. Okul binası ve bayram partisinin yapıldığı alan sembollerle donatıldı. Bayramın en önemli sembolü ise gülen bal kabağı oldu.

ODTÜ Montessori Okulu’nda düzenlenen bayram kutlamalarında öğretmenler de giydikleri farklı kostümlerle dikkat çekti.

Kutlamalar çerçevesinde, Pamuk Prenses drama masal şeklinde canlandırıldı. Yine drama olarak ateş yakıldı, çocuklar ateşin etrafında dönerek, kötülükleri ateşe attı, barışa ve sonsuz sevgiye bir kez daha kucak açtı.

Cadılar Bayramı kutlamaları, velilerin güne özel, özenle hazırlamış oldukları ikramlıkların sunulması ve çocukların dans gösterileri ile sona erdi.

Lefkoşa Montessori’de eğlence tavan yaptı

Cadılar Bayramı, Lefkoşa Montessori Okulu’nda dün düzenlenen parti ile kutlandı. Montessori çocukları, partiye birbirinden sevimli kostümlerle katıldı.

Öğretmenler, çocuklara günün konseptine uygun hazırlanan sepetlerde şeker ikram etti, ardından tüm çocuklar ve okul öğretmenleri okul avlusunda, partinin yapıldığı alanda toplandı.

Günün konseptine uygun süslenen okul avlusu, çocukların kahkahaları ile şenlendi.

Çocuklar, önce veliler tarafından güne özel hazırlanan ikramlıklardan atıştırdı ardından çalınan müzikler eşliğinde dans etti. İsteyen çocuğa yüz boyaması yapıldı.

Lefkoşa Montessori Okulu çocukları, sabah saatlerinde başladıkları bayram kutlamalarını öğle saatlerine kadar devam ettirdi. Çocuklar, bayram kutlamaları kapsamında gönüllerince eğlendi.