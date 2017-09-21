Montessori Okulları’nda heyecan dorukta

KKTC'de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren Kıbrıs Montessori Okulları'nın Girne ve ODTÜ şubelerinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı önceki gün düzenlenen tören ile başladı.

Girne Montessori Okulu’nda 18 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen törende, çocuklar çalınan müzik eşliğinde dans ettiler, şarkılar söylediler, gönüllerince eğlendiler.

Okula yeni kayıt olan çocuklar, öğretmenleri ile kaynaştılar, önceki yıllardan kaydı olan çocuklar ise öğretmenleri ve arkadaşları ile hasret giderdiler.

ODTÜ Montessori Okulu’nda yeni akademik yılı açılış töreni 19 Eylül Salı günü ailelerin de katılımı ile gerçekleşti.

Okulda düzenlenen törene, çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Direktörü Hatice Düzgün ve Kıbrıs Montessori Okulları'nın beslenme uzmanlığını da yapan Diyetisyen Seren Avcı katıldı.