Montessori çocukları yaşlıları sevindirdi

Girne Montessori Okulu öğretmenleri ve öğrencileri geçtiğimiz gün Lapta Huzur Evi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Montessori çocukları, huzur evi ziyaretine giderken yanlarında bir demet çiçek ve bazı ikramlıklar da götürdü. Huzur evinin yemekhanesinde bir araya gelen Montessori çocukları ve yaşlılar, oldukça eğlenceli saatler geçirdi. Girne Montessori Okulu’nun canlı müzik sürprizi ise huzur evinde kalan yaşlıları oldukça mutlu etti.

Bir demet çiçek kucak dolusu mutluluk verdi

Montessori çocukları, Lapta Huzur Evi ziyaretinde önce yaşlıların elini öptü her birini ayrı ayrı selamladı. Çocuklar, daha sonra götürdükleri ikramlıkları öğretmenleri ile birlikte hazırlayıp, yaşlılara ikramını yaptı. Ardından yaşlılara çiçek takdim ettiler. Çocukların elinden çiçek alan yaşlılar oldukça duygulu anlar yaşadı.

Canlı müzik eşliğinde oynadılar halay çektiler

Lapta Huzur Evi’nde çocukların yaşlılara çiçek sunumu ile yaşanan duygusal hava canlı müzik sürprizi ile biranda değişti. Müzik öğretmenleri İzber Alpman ve arkadaşı Arif Cebeci’nin söylediği şarkılarla hem çocuklar hem de yaşlılar eğlendi. Bazı yaşlılar ve okul öğretmenleri söylenen hareketli şarkılar eşliğinde göbek attı, halay çekti.

Ziyaret memnuniyet verdi

Girne Montessori Okulu’nun Lapta Huzur Evi’ne gerçekleştirdiği ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi sona erdi. Montessori çocukları ve öğretmenler ziyaret sonunda yine tüm yaşlıların ellini öptü, uygun ve mümkün olan en kısa zamanda ikinci ziyareti gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.

Montessori çocukları ve öğretmenlerinin ziyareti Lapta Huzur Evi’ndeki yaşlıları çok memnun etti.