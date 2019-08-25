‘Molehiya zamanı’ Devlet Piyangosu’nda

Fehime Alasya’nın objektifine takılan ve Kıbrıs kültürünü yansıtan fotoğraf, ‘Molehiya Zamanı’ konseptiyle, 28 Ağustos tarihli Devlet Piyangosu’nu süsledi. YENİDÜZEN’de yayınlan Fehime Alasya imzalı haberde yer alan fotoğraf, 28 Ağustos 2019’da çekilişi yapılacak Devlet Piyangosu biletleri için tercih edilen görüntü oldu.



İkramiye 600 bin TL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 40148 numaralı bilete isabet ederek 28 Ağustos 2019 tarihine devretmişti.

Bilet fiyatı 20 TL olan büyük ikramiye 600 Bin TL olarak belirlenirken, ‘Molehiya Zamanı’ konseptli çekiliş biletleri 19 Ağustos 2019 itibarıyla satışa sunuldu.