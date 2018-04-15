YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Modern köşe takımlarıyla iç mekanlarınızda dekorasyon stilini baştan aşağıya yenileyebilirsiniz. İç mekan dekorasyonunda kurtarıcı bir rol üstlenen modern köşe takımları aynı zamanda sizlere avantajlı çözümler de sunar. Evinizde modern bir stil rüzgarı estirmek istiyorsanız herkesin tercih ettiği ve yararlandığı mobilya türleri arasında yer alan köşeli koltuk takımlarını tercih edebilirsiniz.

Köşeli koltuk takımları özellikle dar alana sahip kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bazen zorunluluktan olan bu tercih bazen ise tamamen kişisel sebeplerden dolayı olur. Sık sık görmeye başladığımız köşe takımlarını oturma odalarında ve salonlarda rahat bir biçimde kullanabilirsiniz. Parçalı koltuk takımlarına göre daha az yer kaplayan modern köşe takımları ufak evlerde oturanların gözde mobilyaları arasındadır.

Oturma Odaları için Modern Köşe Takımları

Mekanınızda geniş bir alan elde etmek istiyorsanız modern köşe takımları sizler için ideal olacak demektir. Ayaklarınızı uzatıp rahat rahat televizyon izlemek istiyorsanız L şekline sahip olan bu koltukları tercih edebilirsiniz. Ayrılabilir tasarımlara da sahip olan takımların bazılarını birbirlerinden ayırarak farklı dekorasyon stilleri de elde edebilirsiniz. Ayrıca küçük puflardan da oluşan modern köşe takımları ile dekorasyonunuza işlevsel ve estetik bir özellik katabilirsiniz.

Köşe koltuklarınızı eğer fazla geniş bir alanda kullanmak istiyorsanız isteğinize göre farklı bölümler yaratabilir ve mekanınızın bir bölümünü tamamen köşe koltuk takımları ile süsleyebilirsiniz. Koltuk modellerini eğer oturma odalarınız için seçecekseniz ufak minderler ile süslenmiş olan modelleri de değerlendirmelisiniz. Minderlerin yer aldığı ortamlar genellikle daha samimi ve sıcak bir havayı sizlere sunar. Ayrıca kol kısmı deri detaylar ile tasarlanmış olan modern köşe takımları da iyi birer seçim olabilir.

Modern Köşe Takımları Renk Seçimi Nasıl Olmalı?

Oturma odalarında köşe koltuğu seçeceğiniz zaman renk konusunda herhangi bir sınırlamaya girmenize gerek yok. İstediğiniz rengi seçerek pek çok farklı renk ile uyum yakalayabilirsiniz. Fakat salonlar için açık ve sade tonlarda seçim yapmanız gerekebilir. Böylelikle dekorasyon stilinizin geri kalan kısmında ve aksesuar kullanımında da zorlanmamış olursunuz.

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