Kıbrıs’ın kuzeyinde son zamanlarda özgün sanat ve kültür işlerine imza atan Rüstem Kitabevi, Arucad Art Space'in ortaklığı ile yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. 21 Ağustos akşamı, modern batı sanatının ustaları Rüstem Kitabevi’nde bir araya geliyor.

Rüstem ve Arucad Art Space'in ortak projelerinden ilki olan Hidden Treasures In Cyprus özel bir koleksiyonu bir araya getiriyor.

Sergi; Picasso, Chagall, Giacometti, Dali, Cousteau, Abidin Dino, Rodin gibi isimlere ait eskizler, imzalı baskılar, after workler, döneme ait sergi afişleri ve katalogları kapsamakta.

Bu önemli isimlerin direk ya da dolaylı yoldan elinin değdiği kıymetli parçalar tılsımlı bir birliktelikle bu sergide bir araya getiriliyor. Sergi 21 Ağustos akşamı 19:00 Rüstem Kitapevi’nde açılacak.