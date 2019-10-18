Mobil iletişimde ‘birleşme’ var, veri yok!

YENİDÜZEN-ÖZEL

Cep telefonlarının adanın bütününde kullanılmasına yönelik adımın 11 Temmuz’da atılmasına karşın, kullanıma ilişkin veri açıklanmadı. Ne operatörler, ne de Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) iki taraftaki telefon kullanımına ilişkin bilgi vermiyor.

YENİDÜZEN'in "Güneyde ne kadar süre ile cep telefonu kullanıldı?" sorusunu yanıtsız bırakan BTHK yetkilileri ‘yoğunluk’ gerekçesiyle, Pazartesi günü yanıt vereceğini belirtti.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana telefonların güneyde kullanımına dair kaç abonenin bu hizmetten yararlandığı, bu yönde toplamda kaç dakikalık görüşme gerçekleştirildiğine ilişkin birçok kez girişim yapılmasına karşın hiçbir veriye ulaşılamadı.

Sadece sistemin işleyişine ilişkin teknik olarak var olduğu iddia edilen sıkıntılara yanıt veren GSM Operatörleri, bu yönde şikayet alamadıklarını ifade etti.

Konuya ilişkin herhangi bir veri açıklamaktan kaçınan her iki GSM Operatörü de sadece ‘zaman zaman kullanımda sıkıntı olduğu’ yönündeki iddiaları yanıtladı.

Sistemin sorunsuz çalıştığını ifade eden operatörler, kendilerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmadığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı basın bölümü ise konuya ilişkin açıklamanın BTHK tarafından yapılacağını, söz konusu verilerin kurumun bünyesinde bulunduğunu kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ise kurumun çok yoğun olduğu gerekçesi ile söz konusu habere ilişkin yanıtın Pazartesi tarafımıza aktarılacağı iletildi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemler kapsamında ilk adımı 2014’te atılan, Şubat 2019’da da yeniden gündeme gelen ‘mobil birleşme’ 11 Temmuz itibarıyla gerçekleşmişti. Akabinde internet (data) kullanımı ise Ekim ayının ilk günlerinde devreye girmişti.

İlk etapta çağrı (ses) ve SMS kullanımları için tüketiciler, Mobil (GSM) cep telefonlarını artık adanın her yerinde kullanılabilecek ancak "roaming" ücreti ile “dakikası 4 TL”den cebine yansıyacaktı.

Mobil operatörler adanın güneyinde geçerli olacak, ilk etapta çağrı (ses) ve SMS kullanımları için ‘roaming ücretlerini’ belirlemesinin ardından internet (data) kullanımına yönelik çalışmalar ise Ekim başında tamamlanmıştı.

Böylece mobil cihazlarda internet kullanımına da 1 Ekim tarihinden itibaren adanın her iki yanında başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cep telefonlarının adanın her iki kesiminde de kullanılmaya uygun hale gelmesini son derece önemli bir gelişme olarak niteleyerek, yaşanan gelişmenin toplumlararası güvenin artmasına yardımcı olacağına dikkat çekmişti.