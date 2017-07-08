Ayşe GÜLER

Alsancak’ta Mare Monte yolu üzerine mobil beton santrali kurulması için harekete geçen Tüfekçi LTD’in projesine, Çevre Koruma Dairesi’nden onay çıkmadı.

Çevre Koruma Dairesi tarafından onay verilmemesi rağmen mobil beton santrali kurmak için bölgede izinsiz olarak çalışmalara başlayan Tüfekçi LTD’e OLUMSUZ GÖRÜŞ resmi yazı ile iletildi.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, söz konusu görüşün dün ilgili şirkete iletildiğini belirtti, bölgede çalışma yapılmayacağını açıkladı.

Sanayi bölgelerine kurulması gerekirken, Alsancak’ta denize yakın bir noktaya izinsiz şekilde kurulmaya başlanan Tüfekçi Ltd’e ait mobil beton santraline Çevre Koruma Dairesi’nden onay çıkmadı. Resmi yazı ilgili şirkete dün iletildi…

YENİDÜZEN’e konuşan Aktolgalı, Girne Kaymakamlığı’nın da mobil beton santrali kurulması için bölgede izinsiz başlayan çalışmalara yönelik bilgilendirildiğini de aktardı.

Neler yaşanmıştı?

Tüfekçi LTD, Çevre Koruma Dairesi’nin izni olmadan Mare Monte yolu üzerine mobil beton santrali kurulması için harekete geçmişti.

‘Ön ÇED’ kapsamında olan ve ilgili yasaya göre de sanayi bölgelerine kurulması zorunluluğu bulunan santral, yerleşim yerine yakın, denize sıfır denilebilecek bir noktaya yerleştirilmeye başlanmıştı.

YENİDÜZEN, ilgili taraflarla görüşmüştü…

Şu anda ‘Ön ÇED’ raporunun Şehir Planlama Dairesi’nde olduğu belirtilen projeyle ilgili YENİDÜZEN, taraflarla görüşmüştü.

Bölgeye mobil beton santrali kurmayı planlayan Tüfekçi Ltd Direktörü Hüseyin Tüfekçi, projeyi hayata geçirmek için yoğun uğraş verdiğini ancak kimseye derdini anlatamadığını söylemişti.

Tüfekçi “Bölgede aynı santrali başka firma kuruyor. İzin almadan yapıyor…Ben kaçak kurmak istemiyorum, izin almak istiyorum. Ama cevap veren de yok…” demişti.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ise projeyle ilgili ‘ön ÇED’ raporunun alındığını, bu raporun Şehir Planlama Dairesi’nde olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede yeni bir otel inşaatının başlayacağını bu nedenle de bölgeye mobil beton santrali kurulması fikrine olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti.