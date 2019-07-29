Mitsotakis Kıbrıs'ta

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, iki günlük resmi bir ziyarette bulunmak amacıyla bugün adaya geldi. Mitsotakis, ilk resmi ziyaretini Kıbrıs’a yapıyor.

Mitsotakis, Kıbrıs temasları çerçevesinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Temsilciler Meclisi Başkanı, Kıbrıs Başpiskoposu, siyasi partilerin liderleri dâhil bir dizi görüşmede bulunacak. Mitsotakis’e Kıbrıs ziyareti sırasında eşlik edecek heyette Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da bulunuyor.

Yunanistan Başbakanı, bu sabah Anastasiades ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından saat 12.00 sıralarında ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Mitsotakis ve beraberindeki heyet salı günü öğle saatlerinde adadan ayrılacak.