“Miting ve kitle toplantıları seçim tarihine kadar düzenlenemeyecek”

Yüksek Seçim Kurulu, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına seçim tarihine kadar izin verilmemesine karar verdi.

YSK tarafından konuyla ilgili olarak yapılan duyuru şöyle:

“Yüksek Seçim Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 29 Eylül 2020 tarihinde aldığı diğer kararlar yanında, 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmamasına karar verilen miting ve kitle toplantılarının bu tarihten sonra da yapılmamasına karar vermesi nedeniyle, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına seçim tarihine kadar izin verilmemesine karar vermiştir”.