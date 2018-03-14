Mitchell, Akıncı ile doğal gazı görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cuma günü, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell’i kabul edecek.

Avrupa’da hafta başı başlattığı ziyaret programı çerçevesinde Kıbrıs’ı da ziyaret edecek olan Mitchell’in talebi üzerine gerçekleşecek görüşme saat 15.30’da başlayacak.

Kıbrıslı Rum Başkan Anastasiadis ve BM yetkilileriyle de görüşmesi beklenen Mitchell’in Doğu Akdeniz’deki doğal gazla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alması öngörülüyor.

Wess Mitchell’in Lefkoşa’dan önce Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.