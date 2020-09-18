Misli Tahir için Vakıflar devrede

YENİDÜZEN- Özel

Lefkoşa’da kaldığı evden eşyaları ile birlikte yaka paça sokağa atılan 75 yaşındaki Misli Tahir’in yüzü gülüyor. YENİDÜZEN’in “Yağmurlar yağacak ben ne olacağım?” haberinin ardından çok sayıda duyarlı vatandaş habere sessiz kalmazken, Küçükkaymaklı’da akrabasının evinin bahçesine sığınan yaşlı kadın için Vakıflar İdaresi (EVKAF) devreye girdi.

Birkaç güne temin edilen eve yerleştirileceği öğrenilen Misli Tahir’in artık yüzü gülüyor.

11 gündür sığındığı evin bahçesinde yatıp kalkan Tahir, yardım elini uzatan duyarsız kalmayan herkese teşekkür etti.