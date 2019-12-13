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Misafirlikte rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Misafirlikte rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Polis, bugün saat 16.30 sıralarında, 76 yaşındaki Ayşe Şimşek adlı kişinin, Gönyeli'de misafir olarak kaldığı evde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Polis, bugün saat 16.30 sıralarında, 76 yaşındaki Ayşe Şimşek adlı kişinin, Gönyeli'de misafir olarak kaldığı evde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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