Misafirlikte rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Polis, bugün saat 16.30 sıralarında, 76 yaşındaki Ayşe Şimşek adlı kişinin, Gönyeli'de misafir olarak kaldığı evde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.