Misafir olarak kaldığı evde, hayatını kaybetti

Gemikonağı'nda, 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey, misafir olarak kaldığı evde bu sabah ölü bulundu. Polis, doktor tarafından yapılan dış muayenede darp izine rastlanmadığını, Atabey’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini açıkladı.

Polis olay ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 27.5.2019 tarihinde, 04:00-09:00 saatleri arasında, Gemikonağı'nda, Batuhan Burak Atabey (E-26) misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve/veya cebir izine rastlanmadı. Batuhan Burak Atabey'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.