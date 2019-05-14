Misafir kaldığı evde, hayatını kaybetti
Ülkede turist olarak bulunan 40 yaşındaki Barış Duman, bugün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa'da misafir olarak kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Ülkede turist olarak bulunan 40 yaşındaki Barış Duman, bugün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa'da misafir olarak kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı, Duman'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını duyurdu.
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Etiketler : ölüm, Barış Duman
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