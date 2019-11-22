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Miroğlu anıldı

Miroğlu anıldı

UBP’nin eski genel sekreterlerinden, eski bakanlardan ve milletvekillerinden Salih Miroğlu, 14. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

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UBP’nin eski genel sekreterlerinden, eski bakanlardan ve milletvekillerinden Salih Miroğlu, 14. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. 

Miroğlu için, Lefkoşa Mezarlığı’nda Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün anıldığı törenin ardından anma töreni düzenlendi. Buradaki törene de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, aileler, dostları ve sevenleri katıldı. 

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Fotoğraflar Fehime Alasya

 

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