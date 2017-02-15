Levent ÖZDAĞ

Girne’de sahibi A.K tarafından işkence gördüğü tespit edilen, Mahkeme emriyle geçici bir süre Veteriner Dairesi’ verilmesi kararlaştırılan ancak Mahkeme kararı sonrası, sahibi tarafından kaçırılan Mira isimli köpek için dün eylem gerçekleştirildi. Sessiz Kullar Derneği, Altın Patiler Derneği, Ortopedik Özürlüler Derneği ve hayvan severlerin destek verdiği eylemde Girne Polis Müdürlüğüne siyah çelenk bırakıldı. Mira isimli köpeği bir an önce görmek istediklerini belirten hayvan severler sloganlar atarak Girne Polis Müdürlüğü önüne yürüdü.

Tozduman: “Yavrumuz da bize teslim edilsin”

Hayvansever Sevinç Tozduman yaptığı açıklamada A.K’nin bir an önce adalete teslim olması için polisten yardım beklediklerini söyledi. Tozduman’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Buradan A.K’na sesleniyorum nokta kadar vicdanı var ise Yüksek Mahkeme’nin ve polisin bilgilerine itaat etsin. Bu yavruyu adalete teslim etsin. Psikolojik tedavisini üstleneceğime yemin ediyorum. Bu olay ilgili polisin benim elimden yavrumu alırken bize imzalattırdığı raporumuz var. Yavrumuz sağlıklı bir şekilde teslim edildi diye. Girne Belediyesi bu işin arkasındaki gizli güçtür ve ispatlanmıştır. Köpeği benden alırken merak etmeyin ben bakacağım diyen Cem bey, olay yerine geldi ve bizlere kafa salladı. Kendilerini merhamete ve adalete davet ediyorum artık. Hayvanımızın kullandığı ilacı, kıyafeti, vücut bandı teslim edilmiştir. Yürürken sıkıntı yaşamasın, rahat bir şekilde olsun diye. Bu yavru tavuk eti ile besleniyor, özel mama yiyor tüyleri dökülmesin diye. Şuanda tüyleri dökülüyor diye yayın yapıyorlar bize. Stresten tüyü dökülen tek kanıtlanan ırktır. Haksız olduğumuz bir konu için yola çıkmadık. Yüce adalete sığındık ve adalet da haklı davamızda bizi haklı buldu. Biz artık bu sorunun çözülmesini ve bu kanun kaçağının polis tarafından tutuklanarak hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Öncelikle yavrumuzu canlı olduğunu görmek istiyoruz. Artık şüphelerimiz artıyor, bu kaçısın altındaki sebep yavrumuz öldürüldü mü? Bu yavruya bunları yapanın yakalanması ve tedavi görmesi yavrumuzun da bize teslim edilmesini istiyoruz.”

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Girne’de Öğretmenler Evi bölgesindeki bir apartman dairesinin balkonunda, sahibi tarafından dövüldüğü görülen ve Altın Patiler Derneği tarafından korumaya alınan köpek, hayvansever Sevinç Tozduman tarafından sahiplenmesi ardından konu yargıya taşınmış, bu süreçte de Girne Belediyesi, Lefkoşa’da ikamet eden Tozduman’ın evine giderek köpeği alıp, işkence gördüğü eve geri vermişti. Bunun üzerine hayvanseverler Girne Kaza Mahkemesi’nde köpeğin sahibinden geri alınması için ara emri davası açmış, önceki gün görüşülen davada tanıkların dinlenmesi ardından, Veteriner Dairesi’ verilmesi kararlaştırılmıştı.