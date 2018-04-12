Mintaş’a acı veda…
Yeniceköy ile Serdarlı anayolu üzerinde önceki gün meydana gelen feci trafik kazasında yaşamını yitiren 32 yaşındaki Çağlar Mintaş dün gözyaşlarıyla defnedildi.
Yeniceköy ile Serdarlı anayolu üzerinde önceki gün meydana gelen feci trafik kazasında yaşamını yitiren 32 yaşındaki Çağlar Mintaş dün gözyaşlarıyla defnedildi.
Başman Group çalışanlarından Mintaş için Lefkoşa İsmail Safa Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Mintaş’ın yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Kılınan ikindi namazının ardından Mintaş, Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.
Kaza nasıl olmuştu?
Kaza 9 Nisan tarihinde, Yeniceköy-Serdarlı anayolu üzerinde yaşanmıştı.
32 yaşındaki Çağlar Mintaş LT 795 plakalı aracıyla yolun sağına geçti, karşı yönden gelen 54 yaşındaki Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyonla çarpışmıştı.
Kazada iki araç sıkışarak yoldan savruldu, LT 795 plakalı araç sürücüsü Çağlar Mintaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Mintaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılabilmişti.