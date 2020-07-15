‘Minibüsün önünü kesip darp ederek kaçırdılar’

Alsancak’ta dün meydana gelen olayda, bir baba- oğul, minibüsün önünü keserek araçtan indirdikleri bir kişiyi darp edip kaçırmaktan tutuklandı.

Girne – Lapta yolu üzerinde meydana gelen adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.D (E-43) ile oğlu E.T.D, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aslan, zanlıların 14 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Alsancak’ta, Denizkızı otelin ön kısmında, Kozanköy’de sakin zanlılar M.D ile oğlu E.T.D’nin önceden aralarında alacak verecek konusunda husumet bulunan Lapta’da sakin Levent BAŞKURT’un Girne - Lapta istikametine doğru seyreden minibüsteyken, araçları ile minibüsün önünü tıkadıktan sonra , Başkurt’u zorla araçtan indirip boğazını sıkıp başına kafa atarak ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

‘Yerde sürükleyerek araca bindirdiler’

Polis, olayın akabinde zanlıların konu şahsı sonra yerde sürükleyerek üzerindeki kıyafetlerin de parçalanmasına sebebiyet vererek Kasti Hasara uğrattıklarını, ayrıca kullanımlarındaki araca zorla bindirerek kaçırdıklarını mahkemeye aktardı.

Arabadan atladı, polise sığındı

Polis müştekinin daha sonra Girne American Üniversitesi çemberi ile Karmi kavşağı arasında aracın yavaşlamasından faydalanarak araçtan atlayarak olay yerinden ayrılarak polise sığındığını belirtti. Yapılan şikâyet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek Mahkeme Emri gereği tutuklandığını ve kullanımlarında bulunan LN 699 plakalı aracın emare olarak alındığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu belirterek zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların 2 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına emir verdi.