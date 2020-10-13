Minibüsün çarptığı yaya yoğun bakımda

Girne'de bugün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı yaya Sıdıka Keleş, yaralandı. Keleş, beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza; 57 yaşındaki Ahmet Evli’nin, yönetimindeki TFD 194 minibüs araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Sıdıka Keleş'e çarpmasıyla meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre;

“Girne'de bulunan Mustafa Çağatay Caddesi'nde 57 yaşındaki Ahmet Evli yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sıdıka Keleş'e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Sıdıka kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teshisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.”