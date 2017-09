“Mini Euroleague” başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye ve Avrupa’nın elit takımlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası basketbol turnuvası ile ilgili basına bilgi verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, NEU RA25 Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında; Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Hakan Atamtürk, Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz hazır bulundu.

Tüzünkan: “Ülke spor tarihi açısından bir milat olacak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ülkemizde Avrupa’nın önde gelen takımları ile Türk takımlarının yer aldığı bir turnuvanın ilk kez yapıldığını söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan turnuvayı düzenlenmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, İspanya’dan Castros Barine, Belçika’dan CB Avenida, Çek Cumhuriyeti’nden ZVZ USK Prague ile ülkemizden Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’den Galatasaray ve Hatay BŞB takımlarının turnuvada yer alacağını hatırlattı.

“Turnuva Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti spor tarihi açısından bir milat olacak” diyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, bu kadar üst düzey takımların ülkemize geliyor olmasının tüm vatandaşlarını ilgisini çekeceğine inandığını ve ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurması açısından önemli bir turnuvanın kendilerini beklediğini belirtti.

Günsel: “Önde gelen takımların buraya gelmesi basamakları tırmandığımızın göstergesi”

Toplantı da ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı olarak dördüncü yıllarında Uluslararası bir turnuvayı ülkemize taşıdıklarını ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Maçların ülkemizde oynanması için mücadeleye devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Günsel, turnuvanın ve bu tür organizasyonların bir basamak olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Günsel, “Avrupa’nın önde gelen takımlarının turnuvayı kabul ederek buraya gelmesi basamakları tırmandığımızın göstergesidir” dedi.

Eurolague ve EuroCup takımlarından oluşan turnuvanın basketbol otoriterleri tarafından Mini Euroleague olarak anılmaya başlandığını anlatan Doç. Dr. Günsel, ev sahibi olarak heyecanlı olduklarını yineledi.

“Gelenekselleştirilmesini arzuluyoruz”

Konuşmasının devamında turnuvanın gelenekselleştirilmesinin arzu ettiklerine dikkat çeken Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Bir sonraki yıl daha farklı takımlarla yine turnuvalarda birlikte olmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Günsel sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğindeki turnuvanın heyecanlı ve keyifli geçeceğine inanç belirtti.

“Yıllardır diida edilen yanıltıcı tezler erimeye başladı”

Bir soru üzerine Güney Kıbrıs’ın turnuvayı engelleme tezlerini çürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. İrfan Günsel, Güney Kıbrıs’ın Dışişleri Bakanlığı, Elçilikler ve Kıbrıs Rum Basketbol Federasyonu aracılığı ile turnuvaya katılacak olan Avrupa Takımları’na Kuzey Kıbrıs’ın “işgal toprakları” olduğunu içeren mektup gönderdiğini açıkladı.

Takımlara Güney Kıbrıs’ın tezlerini çürütecek açıklamalarda bulunduklarını ifade eden Doç. Dr. Günsel şunları anlattı: “Buraların işgal altında topraklar olmadığını içeren yazılar gönderdik. Burada 120 ülkeden farklı öğrencinin gelip okuduğu, Deep Purple konserinin yapıldığı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Avrupa Üniversiteler Birliği’ne, Dünya Üniversiteler Birliği’ne ve İslam Üniversiteleri Konfederasyonuna tam üye olduğunu, Dünya Tıp Birliklerine üye olabildiklerini. Buraların güvenli ve özgür topraklar olduklarını anlattık. Son dakika sürprizleri her an olabilir ama on yıllardır iddia edilen yanıltıcı tezler erimeye başladı. Daveti yapan EuroCup ve Türkiye Şampiyonu bir takım. Güney Kıbrıs her zamanki tavrını sürdürüyor biz de eskimiş tezlerini çürütebildik.”

Turnuvaya devletin katkısı sorulan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, büyük ülkelerin önde gelen kurumlarının ülkelerinin geleceğinde belirleyici olduklarını anlattı.

Doç. Dr. Günsel, “Biz de Yakın Doğu Üniversitesi olarak ülkemizin geleceğinde üzerimize düşen görevi yapmanın peşindeyiz. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliğinin çok heyecanlı ve takdir edici yaklaşımları var” dedi.

Nasıroğlu: “Turnuvanın ülkeye büyük katkısı olacak”

Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’da konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği turnuvanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Turnuva ile tanınma yönünde bir adım daha atıldığını ve ülke sporuna büyük önem verildiğini dile getiren Nasıroğlu, Basketbol Federasyonu olarak üzerlerine düşen görev bilinciyle katkı sağlayacaklarını söyledi.

Turnuvanın düzenlenmesine öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine teşekkür eden Ertuğ Nasıroğlu başarılı bir turnuva geçirilmesini diledi.

Bozkurt: “Onur duyduk”

Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt da yaptığı konuşmada, uluslararası anlam kazanan turnuvada yer almaktan mutluluk duyduklarını ve Elexus Otel olarak turnuvanın konaklama sponsorluğunu üstlendiklerini söyledi.

Hem sporu desteklemek hem de kadınların öne çıktığı bir sporu desteklemekten büyük onur duyduklarını ifade eden Bozkurt, sosyal projelerde bulunarak başka kişileri de teşvik etmeyi arzuladıklarını anlattı.

Bozkurt şunları dile getirdi: “Bizler bu turnuva boyunca, Yakın Doğu Üniversitesi Kadınlar Basketbol takımını otelimizde misafir edecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 3 kulvardaki şampiyonlukları ile ki bunlardan biri Eurocup Avrupa şampiyonluğudur, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Kendilerini bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Umarım önümüzdeki sene Euroleague de bizleri en iyi şekilde temsil edecekler.”

Turnuvanın ada için çok güzel bir organizasyon olduğunu dile getiren Bozkurt, turnuvanın devamında veya başka projelerde Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne kendilerini önemli bir organizasyonun parçası yaptıkları için teşekkür etti.

Atamtürk: “YDÜ çıtayı yükseltti. Büyük takımların buraya gelmesi normalleşti”

Toplantıda söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Hakan Atamtürk de, turnuvayı büyük bir vizyonun eseri ve ülkemizde spor adına atılan en büyük adım olarak nitelendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin spora katkısının yüksek olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Atamtürk, “1500’ün üzerinde sporcuya imkan tanıyan koskocaman bir oluşumuz” dedi.

Avrupa şampiyonluğu yaşamış kulüplerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geleceğini altını çizen Atamtürk, “Bir zamanlar Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları ülkemize getireceğiz dediğimizde tebessüm etmişlerdi. Fakat Yakın Doğu Üniversitesi çıtayı yükselterek bunu normalleştirdi. Avrupa Kupası, Türkiye ligi ve Türkiye kupasını kazanarak kupalar çok kolay kazanılırmış gibi algı yarattı. Büyük hedefler koymanın ve zorlu mücadeleler neticesinde başarılar elde edildi. Bu başarının devamı ülkemizde yaşanan spor ambargoları adına yaşanmış en büyük organizasyon olduğunun altınız çizmek isterim” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk, turnuvanın Kurucu Rektör Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel’in vizyonu sayesinde ülkemizde ilk kez yaşanmasının önemsenmesi gerektiğini, bunun tarihe altın harflerle yazılacak bir sürecin başlangıcı olduğunu dikkate çekerek sözlerini tamamladı.

Ayaz: “Yıldızları Kuzey Kıbrıslı basketbolseverlerle birlikte izleyeceğiz”

Toplantıda son sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz da, turnuva ile ilgili teknik bilgiler paylaştı.

Turnuvaya katılacak takımları Kuzey Kıbrıs’ta görmenin kendileri için gurur olduğunu ifade eden Ayaz, “Mini Eurolague düzenliyoruz” dedi.

Temsil ettikleri toplum ve geçen sezon aldıkları üç kupa ile sorumluluklarının arttığını belirten Ayaz, başarılarını Eurolague’de devam ettirmek istediklerini söyledi.

Turnuvaya katılacak takımlardaki oyuncuların kadın basketbolunun efsaneleri olduğunu dikkate çeken Erhan Ayaz, yıldız oyuncuları Kuzey Kıbrıslı basketbolseverlerle birlikte izleyeceklerini dile getirdi.

Müsabakanın A ve B grupları şeklinde oynanacağını anlatan Ayaz, basketbol severleri RA 25 Spor Salonu’nda ücretsiz olacak olan keyifli turnuvaya davet etti.