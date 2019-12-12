Mindhunter Dizi Konusu

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Dram ve suç türlerinin önemli yapımları arasında yer alan Mindhunter, ilgi ile izlenen ABD dizileri arasında bulunmaktadır. Dizinin konusu ve olayları oldukça ilgi çekicidir. ABD’nin en çok izlenen yapımları arasında bulunan dizinin konusu aynı isimli romandan alınmıştır. Yönetmen ve oyuncu kadrosu ilgi çekici konuyu başarılı bir şekilde diziye yansıtmıştır. Dizi sektöründeki yüksek potansiyelli diziler arasında yer alan Mindhunter, izleyiciler tarafından merakla beklenen diziler arasındaki yerini almıştır. Mindhunter izle konusunda sürekli araştırmalar yapılmaktadır.

Dizinin konusu 1970 yılında FBI içinde çalışan ve başarılı bir ajan olan Holden Fort ve bilim adamı olan Bill Tench karakterleri üzerinde gelişmektedir. Bill Tench karakteri davranış bilimleri alanında uzman ve başarılı bir ajan olarak dikkat çekmektedir. Polis memurlarına çeşitli konularda seminerler veren ikili, cinayet çözümü alanında yeni teknikler üretmektedir. Seri katiller ile birlikte macera ve aksiyon dolu bir hayata başlayacak olan ikili, suç ve psikoloji ikilemini sık sık yaşayacaktır. Dizinin merak uyandıran konusu, birçok izleyici tarafından beğenilmiştir.

Mindhunter Oyuncuları ve Karakterleri

Konusu ilgi çeken dizinin oyuncuları da sevilen isimlerden oluşmaktadır. Daha önce birçok yapımda görev alan JonathanGroff, dizinin ana karakterleri arasında bulunan Holden karakterini canlandırmaktadır. Cinayet ve suç alanlarında yeni teknikleri iş arkadaşı ile bulmaya çalışan Holden, araştırmayı ve öğrenmeyi sevmektedir. Meraklı bir FBI ajanı olan karakter, dizinin sevilen karakterleri arasındadır.

Dizinin diğer bir ana karakteri olan Bill Tench karakterini ise HoldMcCallany canlandırmaktadır. Arkadaşı Holden gibi davranış bilimleri ve cinayet çözümü alanında çalışan karakter dizinin diğer bir karakteri olan Nancy Tench ile evlilik sürdürmektedir. Dizi boyunca ikili arasında çeşitli olaylar yaşanacaktır. Mindhunter izle takipçileri tarafından beğenilen karakterler arasında WendyCarr ve DebbieMitford gibi karakterler bulunmaktadır.

Mindhunter Dizi Bilgileri

Aksiyon, dram ve suç türlerinin başarılı bir yapımı olan dizi, 2017 yılından beri yayınlanmaktadır. Şimdiye kadar 2 sezon halinde yayınlanan dizinin çekimleri devam etmektedir. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında net bilgi yoktur. Mindhunter izle için izleyiciler İMDB puanını 8.6 olarak belirlemiştir. Bölümlerin ortalama süresi 50 dakikadır.