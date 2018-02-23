Minderde LTL üstünlüğü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen 17-18 yaş Serbest Güreş Müsabakaları dün Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Gün boyunca yapılan müsabakalar sonunda Lefkoşa Türk Lisesi şampiyon oldu. İkinciliği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin aldığı müsabakalarda Karpaz Meslek Lisesi üçüncü oldu. Ferdi dereceler ve takım sıralaması şöyle:

FERDİ DERECELER

42-46 Kg

1. Fırat Öztürk (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

2. Erlan Hamzaoğulları (Lefkoşa Türk Lisesi)

3. Hüseyin Erçelik (Lefkoşa Türk Lisesi)

50 Kg

1. Özer Biçer (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

2. Kahraman Kayçak (Lefkoşa Türk Lisesi)

3. Selim Erkal (Lefkoşa Türk Lisesi)

3. Mehmet Sina Çelebi (Dr. Fazıl Küçük EML)

55 Kg

1. Rozymuratgheryyev (Dr. Fazıl Küçük EML)

2. Batuhan Kaçar (BEAL)

3. Burak T. Kurum (Karpaz Meslek Lisesi)

3. Ahmet Korkmaz (Lefkoşa Türk Lisesi)

60 Kg

1. Erkan Büyüklü (BEAL)

2. Osman Şengün (BEAL)

3. Ömer Tabancaoğlu (BEAL)

66 Kg

1. Okan Kırdağ (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

2. Umut Bayburt (BEAL)

3. Caner Çakıcıoğlu (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

3. Abdulkadir Morgül (Güzelyurt Meslek Lisesi)

74 Kg

1. Ali Şahan (Dr. Fazıl Küçük EML)

2. Metehan İlhan (BEAL)

3. Soydan Tifli (Lefkoşa Türk Lisesi)

3. Ahmet Uçar (Lefkoşa Türk Lisesi)

84 Kg

1. Mehmet Döşemeci (BEAL)

2. Süleyman Güngör (Karpaz Meslek Lisesi)

3. Akay Keleş (Hala Sultan İlahiyat Koleji)

3. Buğra Paşa (Lefkoşa Türk Lisesi)

96 Kg

1. Mert Büyüköztürk (Karpaz Meslek Lisesi)

2. Emre Bilir (Karpaz Meslek Lisesi)

3. Nikita Tesellikov (Lefkoşa Türk Lisesi)

3. Mert Çabuk (Lefkoşa Türk Lisesi)

96-120 Kg

1. Mustafa Ergür (Lefkoşa Türk Lisesi)

2. Ahmet Yakışıklı (Dr. Fazıl Küçük EML)

3. Ömer Kılıç (Karpaz Meslek Lisesi)

3. Eralp Dinç (BEAL)

TAKIM SIRALAMASI PUAN

1. Lefkoşa Türk Lisesi 71

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 66

3. Karpaz Meslek Lisesi 57

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji 54

5. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi 45

6. Güzelyurt Meslek Lisesi 8