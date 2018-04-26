Minci’nin aklı Türkiye’de

Antrenörlük hayatını İngiltere’de sürdüren Kıbrıslı Türk Hasan Oktay Minci, Türkiye Haber Merkezi’ne verdiği röportajda Türkiye’de çalışmak istediğini belirtti.

1973 yılında Limasol’da doğan, 1974 yılında yaşananlardan sonra ailesi ile birlikte Girne’ye göç eden Hasan Oktay Minci, Türk Ocağı’nda forma giydikten sonra eşi için İngiltere’ye gitmiş ve orada Colchester United antrenmanlarına dahil olmuştu. Ancak belinden yaşadığı sakatlık sonrasında üç kez ameliyat geçiren Minci, kariyerine başka türlü yön vererek antrenörlüğü tercih etmişti. Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın akademik eğitim anlamında alt yapısına seçilme başarısı gösteren Minci, elde ettiği deneyimlerle Suudi Arabistan ve Tayland’da antrenörlük yaparken, şimdilerde İngiltere’nin önemli kulüplerinden gelen davetleri değerlendirerek kulüplerin antrenmanlarında hocalara teknik – taktik anlamında destek sağlıyor.

‘Çılgın Türk’ lakabı

Türkiye Haber Merkezi’ne röportaj veren Kıbrıslı Türk Hasan Oktay Minci, kendisine ‘Çılgın Türk’ diye seslenilmesi ile ilgili soruya şöyle yanıt veriyor: “Futboldaki çılgınlığım üst düzeyde sanırım. Futbol benim için çok ayrı bir yerde. Sahanın içine girdiğimde adeta kendimi kaybediyorum. Diğer her şeyden sıyrılıp sadece futbola bağlanıyorum. Sanırım kazanma hırsım saha içindeki hareketlerime yansıdığından onlara ilginç geliyor ve bana ‘Çılgın Türk’ adıyla sesleniyorlar.”

“Türkiye’yi elbette düşünüyorum”

Suudi Arabistan ve Tayland’da antrenörlük yaptığını belirten Minci, gönlünün Türkiye’de olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yapıyor: “Türkiye’yi elbette düşünüyorum. Gelen teklifler var evet ama ben vizyon sahibi başkanlarla ve projesi olan takımlarla çalışmak istiyorum. O yüzden şimdilik bekliyorum. Gönlümde Türkiye’de bir takımda olmak var.”

Kendisini hala geliştirmek adına sürekli yenilikleri takip ettiğini, bugüne kadar antrenörlük kariyeri için birçok eğitim aldığını ve kurslardan geçtiğini belirten Minci, “Hepsini de başarıyla tamamladım diyebilirim. Bunun yanı sıra kondisyonerlik eğitimi de aldım. Yani sürekli takipteyim. Bir gün Türkiye’ye de geldiğimde yine çizgimi bozmadan kendimi geliştirmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Şenol Güneş ile çalışmak isterim”

“Ben Şenol Güneş’i çok beğeniyorum çünkü elindeki oyuncuları bir boyuttan çok daha yüksek bir boyuta çıkarabiliyor. Bir gün onunla çalışma hayalim de var” diyerek sözlerini sürdüren Minci, “Benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla Türkiye’de futbolun kaybolduğunun hissedilmesi alt yapıya önem verilememesinden kaynaklanıyor. Türkiye’de kulüpler kendi alt yapılarında yetişen çocuklardan çok, Avrupa’daki kulüplerin alt yapısında yetişen gurbetçi oyunculara ağırlık gösteriyor. Kötü bir şey mi hayır! Güzel… Hatta bu durum çıtayı yukarılara da taşımıyor değil ama öncelik her zaman kendi temelin olmalı” açıklamalarını yaptı.