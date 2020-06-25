Mimar ve mühendislerden 3 mekanik ventilatör bağışı

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası, Sağlık Bakanlığı’na, 3 adet mekanik ventilatör bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bağış kabulünde yaptığı konuşmada, “Dünyayı aralık ayında saran bilinmeyen bir virüs olan koronavirüs, bildiğiniz gibi 9 Mart’ta ülkemizde de ortaya çıktı. Bu süreçte birçok katkı aldık. Bugün de birlik çatısı altındaki odalarımız 600 bin TL’lik bir katkıda bulunarak, 3 adet mekanik vantilatör bağışında bulundu” dedi.

Coronavirüsün solunuma etki yaptığını, bu nedenle bu cihazların oldukça elzem olduğunu ifade eden Pilli bağışçılara teşekkür etti.

“Sağlığa yapılan her katkı, insanlığa yapılan katkıdır. Bakanlık ve halkım adına sizden teşekkür ederim” diyen Pilli “Pandemi hastanesi daha önce de yoktu ama şu an o servisi verebilecek ekipmanlarımız ve servisimiz vardır. Dolayısıyla halkımız bize güvensin, içini rahat tutsun” ifadelerini kullandı.