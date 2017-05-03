Milli Takım top başı yaptı

Bu yıl 4-11 Haziran tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek olan CONIFA Euro 2017’de mücadele edecek olan Kuzey Kıbrıs Milli Takımı ilk saha çalışmasını dün Atatürk Stadı’nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Fırat Canova nezaretinde ilk çalışmasını yapan milliler, bugün yapacağı antrenmanın ardından önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara hız verecek. 13 Mayıs Cumartesi günü Yenicami ile bir hazırlık maçı oynayacak olan milliler, daha sonra Londra’da Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile maç yapmak için İngiltere’ye gidecek.

Canova: “Gençlerimiz takımlarını başka takımlarla oynarken görme fırsatını değerlendirmeli”

İlk çalışmada soruları yanıtlayan Milli Takım Teknik Direktörü Fırat Canova, ev sahipliği yapılacak olan CONIFA Euro 2017’nin önemine değindi. “Ülkemizde yapılacak bir turnuva. Sosyolojik açıdan turnuvayı toplum olarak doğru geçirmemiz gerekiyor” diyen Canova, “Umarım statlarımız dolar, gençlerimiz milli takımlarını başka takımlarla oynarken görme şansını değerlendirir. Bu duyguyu hep beraber yaşatırız. Biz de başarılı olmak, bu duyguyu daha yukarılara çekmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Spor yazarlarının eleştirilerine saygım vardır ancak...”

Milli Takım’a yönelik eleştiriler hakkında sorulan soruya cevap veren Canova, “Daha çok eleştiri, yorum, tenkit yerine daha çok sahiplenme lazım. Bu hepimizin takımı” dedi. “Ben futbolda spor yazarları tarafından yapılan eleştirilerin hepsine saygım vardır” diyerek sözlerini sürdüren deneyimli teknik adam, “Bir antrenörün diğerini eleştirmesi doğru bulmadığık tek nokta. Bunun altında başka birşey aranması çok üzücüdür. Bugün bu futbolcuları sorgulatmam. Umarım başarılı oluruz. Bu milli takım hepimizin takımı. Herkes bundan keyif alsın ve takım tutarak maç seyretmenin keyfini yaşasın” dedi.

“Buna layık olduğumuzu göstermeliyiz”

“30 yaş altındaki bir insanın, milli takımını başka bir takımla maç yaparken görmüştür? Londra Karması dışında son 10 yılda milli takımın burada maç yaptığını ben hatırlamıyorum” diyerek sözlerini sürdüren Canova, “Bizim burada çok disiplinli, istekli, arzulu, her yönüyle insanlara buna layık olduğumuzu göstermemiz gerekir. Programımızı verdik. İngiltere’de bir maçımız var. Onu takım olma adına değerlendireceğiz. Herkes yorgun, demoralize olanlar var. Bunu dengeleyeceğiz. Final oynayacak iki arkadaşımız dışında önümüzdeki hafta antrenman yapmaya başlayacağız. Ali Özbahar ve Ertaç’a ben izin verdim. Çok önemli maçları var. Birçok yerde turnuvalara katıldık. İyi veya kötü ortamlar oldu. Şimdi artık kendi ülkemizde oynayacağız. Buna layık olduğumuzu göstermeliyiz. Benim açımdan genç çocuklara alacağımız neticelerle bu takımı sevdirmek önemli” şeklinde konuştu.