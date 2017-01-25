Milli Piyango Biletleri KAYBOLDU!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimine gönderilen 29 Ocak 2017 çekilişine ait 1.600 adet tam, 5.500 adet yarım ve 35.000 adet çeyrek (314.400 TL tutarındaki) Milli Piyango biletleri posta sevkiyatı sırasında kayboldu.

Açıklamaya göre, Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi, KAYBOLAN 29 Ocak Milli Piyango çekilişi biletleri hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu biletlerin, “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği”nin Sevk Halinde Kaybolan Biletler başlıklı 10’uncu maddesi gereğince geçersiz olduğunu duyuran Piyangolar, ikramiye çıkması halinde, ikramiyelerin ödenmeyeceğinin 26.01.2017 tarihli Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayınlanacağını duyurdu.

Piyangolar Birimi bu konuya ait tüm yazışmaları da paylaştı.