Sosyal medyada oluşturulan “Milli muhafız ihtilal kuvvetleri” hesabına soruşturma

Sosyal medyada oluşturulan ve Rum siyasi ve askeri liderliklerine itaatsizlik ilan eden “Milli Muhafız İhtilal Kuvvetleri” adlı hesap için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, sayfayı kuran 26 yaşındaki şahsın tespit edilerek göz altına alındığını ve şahsın, “şaka yaptığını” söyleyerek özür dilediğini yazdı.

Haberde, şahıs aleyhinde, bu tür suçlar için öngörülen hukuki prosedürün izleneceği ve Kıbrıs Rum Hükümeti’nin de, bu durumdan endişe duyduğunu ifade ettiği belirtildi.



