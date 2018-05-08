Milli mesai başladı

2018 CONIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan KKTC A Milli Futbol Takımı dün bir araya geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Ahmed Sami Topcan Topantı Salonu’nda yer alan ilk toplantıda oyunculara hazırlık dönemi hakkında bilgi verilirken, turnuvanın önemi aktarıldı

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) tarafından bu yıl İngiltere’de 31 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 2018 CONIFA Dünya Kupası’nda yer alacak olan KKTC A Milli Futbol Takımı, dün ilk kez bir araya geldi.

İlk toplantı yapıldı

2018 CONIFA Dünya Kupası’nda yer alacak olan milli takımın aday kadrosuna çağrılan futbolcular dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda bir araya geldi. Milli takım ilk toplantısını Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Bazı oyuncuların mazerteleri nedeni ile katılamadığı ilk toplantıda Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Borataş oyunculara hazırlık dönemi hakkında bilgi verirken, turnuvanın önemini aktardı.

İlk toplantıda Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı, Milli Takımlar Menajeri Mehmet Avcı ve teknik ekip elemanları da yer aldı.

İlk çalışma Pazartesi

Milli takım 2018 CONIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını Pazartesi günü gerçekleştirecek. Çalışma Atatürk Stadı’nda yer alacak.