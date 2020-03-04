Milletvekilleri’nin  ‘devam’ karnesi Özgürgün gelmiyor

Cumhuriyet Meclisi, 50 Milletvekilinin 1 Ekim 2019- 31 Ocak 2020 tarihleri arasındaki 35 birleşim ile ilgili devam cetvelini paylaştı… Çok sayıda milletvekilinin ‘yurt dışı görevleri’ hariç Meclis Birleşimleri’ni aksatmadığı çizelgeye yansırken, ‘izinsiz/özürsüz’ Meclis Birleşimleri’ne katılmayan tek isim ise Hüseyin Özgürgün.

1 Ekim 2019’dan bu yana, yani yaz tatilinin ardından açılan Meclis’te hiçbir birleşime katılmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, birleşimlerin 5’ine izinsiz/ özürsüz katılmazken, katılmadığı diğer birleşimler için ise ‘rapor’ gönderdiği öğrenildi.

Meclis Başkanlığı’nın, hangi vekilin ne kadar rapor veya mazeret izni kullandığını paylaşmamasına karşın, 31 milletvekilinin, görevli veya mazeretli oldukları birleşimler dışında, katılmadığı birleşim olmadığı, ‘eksiksiz’ katılım gösterdiği ortaya çıktı.

Fehime ALASYA

Cumhuriyet Meclisi, resmi internet sitesinden, 50 milletvekilinin 1 Ekim 2019- 31 Ocak 2020 tarihleri arasındaki 35 birleşim ile ilgili ‘devam cetvelini’ paylaştı.

Çok sayıda milletvekilinin ‘yurt dışı görevleri’ hariç Meclis Birleşimleri’ni aksatmadığı çizelgeye yansırken, ‘izinsiz/özürsüz’ Meclis Birleşimleri’ne katılmayan tek isim ise Hüseyin Özgürgün.

1 Ekim 2019’dan bu yana, yani yaz tatilinin ardından açılan Meclis’te hiçbir birleşime katılmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, birleşimlerin 5’ine izinsiz/ özürsüz katılmazken, katılmadığı diğer birleşimler için ise ‘rapor’ gönderdiği öğrenildi.

Meclis Başkanlığı’nın, hangi vekilin ne kadar rapor veya mazeret izni kullandığını paylaşmamasına karşın, 31 milletvekilinin, görevli veya mazeretli oldukları birleşimler dışında, katılmadığı birleşim olmadığı, ‘eksiksiz’ katılım gösterdiği ortaya çıktı.

VEKİLLERİN 35 BİRLEŞİM ‘KARNESİ’: CTP Milletvekili Asım Akansoy: Mazeretsiz katılmadığı birleşim YOK.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Alptuğra: Mazeretsiz katılmadığı YOK.

Maliye Bakanı, UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli: Mazeretsiz katılmadığı YOK.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı: Mazeretsiz katılmadığı birleşim YOK.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Milletvekili Tolga Atakan: 2 birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/ görevli olduğu birleşim)

DP Milletvekili Fikri Ataoğlu: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

İçişleri Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

UBP Milletvekili Özdemir Berova: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

HP Milletvekilli Hasan Büyükoğlu: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

CTP Milletvekili Armağan Candan: 3 birleşimde yoktu. (3’ü de yurt dışı görevinde/ görevli olduğu birleşim)

HP Milletvekili Erek Çağatay: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

Eğitim Bakanı, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

TDP Milletvekili Zeki Çeler: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

DP Milletvekili Serdar Denktaş: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

CTP Milletvekili Doğuş Derya: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

CTP Milletvekili Tufan Erhürman: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

UBP Milletvekilleri Kutlu Evren: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

HP Milletvekili Mesut Genç: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

CTP Milletvekili Özdil Nami: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı, UBP Milletvekili Dursun Oğuz: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 1 kez birleşimde yoktu. (1’i de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün: 5 Birleşimde yoktu. (5 Birleşimin de tümünde İzinsiz/özürsüz)

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

TDP Milletvekili Cemal Gürsel Özyiğit: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Ali Pilli: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner: 1 kez Birleşimde yoktu (1. Birleşimde yurt dışı görevinde/görevli olduğu için yoktu)

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu: 1 Birleşimde yoktu (yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

CTP Milletvekili Erkut Şahali: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

Ekonomi ve Enerji Bakanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

Başbakan, UBP Milletvekili Ersin Tatar: 1 Birleşimde yoktu (yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

HP Milletvekili Hasan Topal: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

CTP Milletvekili Fikri Toros: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

Meclis Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Zorlu Töre: 1 Birleşimde yoktu (yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay: 7 kez birleşimde yoktu. (7’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

Turizm Bakanı, UBP Milletvekili Ünal Üstel: Mazeretsiz katılmadığı birleşim yok.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu: 2 kez birleşimde yoktu. (2’si de yurt dışı görevinde/görevli olduğu Birleşim)

Kim ne kadar raporlu, mazeretli verisi paylaşılmadı

Meclis Başkanlığı, hangi milletvekilinin ne kadar rapor ve mazeret izni kullandığına ilişkin veri paylaşmazken, 35 Meclis birleşiminin HİÇBİRİNE katılmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün, 5 birleşime izinsiz/ özürsüz katılmazken diğerleri için ‘rapor ve mazeret’ bildirdiği de öğrenildi.

Meclis Devam Cetveli’ne göre yurt dışı görev ve ziyaretleri nedeniyle en fazla birleşim kaçıran isim, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay.

Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, yurt dışı görevinde veya görevli olduğu için 7 birleşimde yoktu.

Rapor ve mazeret izni hariç 31 milletvekili Meclis’te

Hangi milletvekilinin ne kadar rapor ve mazeret izni kullandığına ilişkin veri olmaksızın 31 milletvekilinin, ‘mazaretsiz’ olup katılmadığı birleşim olmadığı, meclisteki tüm birleşimlere katıldığı kayıtlara geçti.

Üç aylık sürede 2 kez gerekçe göstererek birleşime katılmayan Milletvekilleri ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Milletvekili Tolga Atakan, DP Milletvekili Dr. Koral Çağman, CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı, UBP Milletvekili Dursun Oğuz, TDP Milletvekili Cemal Gürsel Özyiğit, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Ekonomi ve Enerji Bakanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Fikri Toros ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu oldu. Tümünün de yurt dışı görevinde veya görevli olması gerekçesiyle katılım göstermediği kayıtlara geçti.

Söz konusu tarihlerde birer kez Meclis birleşimine katılmayan Milletvekilleri ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Başbakan, UBP Milletvekili Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Zorlu Töre oldu. Burada da Meclisteki bir birleşime katılmama nedeni olarak yurt dışı görevinde veya görevli olunması gerekçe gösterildi.

İzinsiz/ özürsüz katılım göstermeyen tek vekil Özgürgün

Birleşimlere izinsiz/ özürsüz katılım göstermeyen tek Milletvekili Hüseyin Özgürgün oldu.

Özgürgün, 1, 7, 8 ve 14 Ekim 2019 ile 5 Kasım 2019 tarihli 1’inci, 2’İnci, 3’üncü, 4’üncü ve 10’uncu Birleşime izinsiz/ özürsüz katılmadı.