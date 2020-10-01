Militarist manzara güneyde de değişmedi

Adanın güneyinde de ‘bağımsızlık günü’ yine askeri törenle kutlandı, güç gösterisi yapıldı. Kıbrıs’ın her iki yanındaki ‘militarist tören’ geleneğini Kıbrıslı Rumlar da bozmadı.

“1 Ekim’de Kıbrıs’ın Bağımsızlık Günü” olarak kutlanan günde, Lefkoşa’nın Strovolos semtinde askeri araçlar yürüdü, helikopterler uçtu. Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgınından dolayı geçit töreninin yalnız resmi protokolün katılımı ile yapılmasını kararlaştırdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, “sabır, ısrar ve halkımızın özelliği olan çalışkanlıkla tarih içinde hep beraber başardıklarımız için takdir, saygı ve gurur duygularımı iletiyorum” dedi.

Kıbrıslı yurttaşların % 40’ının zorla yerlerinden edildiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti toprağının %37’sinin askeri işgal altında olduğunu söyleyen Anastasiadis, “Bu durumu asla kabul etmedik, etmeyeceğiz” diye konuştu.

Anastasiadis, konuşmasının Kıbrıs sorununa yönelik bölümünde çoğunlukla Türkiye’yi suçladı, şunları söyledi:

“Maalesef, bizim kararlılık ve samimi irademize rağmen, Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu, mantıksız talepleri ve iddiaları, Kıbrıs sorununa işlevsel, yaşayabilir ve kalıcı bir çözümün bulunmasına izin vermedi. Böyle bir çözüm, bizi tarihi geçmiş garantilerden, yabancı askerlerin varlığından veya üçüncü taraflara herhangi bir bağımlılığından uzak, gerçekten egemen, bağımsız ve Avrupalı bir devlete götürecekti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanının 60. yıldönümünde yurdumuz, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinin işgali, gerekse Varoşa’nın yasa dışı olarak yerleşime açılmasına ilişkin tehditleri ile devam eden hukuk dışı Türk faaliyetlerinden dolayı, yeni meydan okumalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu faaliyetler, uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırıdır.”