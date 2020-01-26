MİDE KÜÇÜLTME ‘KORKUTUYOR’

Devrim DEMİR

Son dönemde ‘mide küçültme ameliyatları’nın ardından peş peşe gelen ölümler korkutuyor.

Mide ameliyatı olduktan 3 hafta sonra, 13 Ocak’ta yaşamını yitiren 27 yaşındaki Cansu Özkan’ın ardından, geçtiğimiz günde de 50 yaşındaki Döne Şanverdi, ameliyattan 2 hafta sonra yaşamını yitirdi.

50 yaşındaki 4 çocuk annesi kadının ölümü, şok etkisi yarattı.

Mağusa Yaşam Hastanesi’nde 9 Ocak ‘ta mide küçültme operasyonu geçiren 50 yaşındaki Döne Şanverdi’ye Mağusa Devlet Hastanesi’nde ikinci bir operasyon yapıldı. Bu operasyondan sonra önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, ardından da YDÜ’ye sevk edilen 4 çocuk annesi Şanverdi, 23 Ocak Perşembe günü hayatını yitirdi.

Şanverdi’nin mide operasyonlarının yapıldığı Mağusa Yaşam Hastanesi ve Devlet Hastanesi’nin Başhekimleri, hastanın ciğerine kaçan ilaç nedeniyle yaşamını yitirdiğini savunurken, hastanın yaşamını yitirdiği yer olan YDÜ Hastanesi, detaylı açıklamanın Pazartesi yapılabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı ise ölümün ‘araştırılacağını’ kaydetti.

5 gün arayla iki müdahale…

Mağusa’da Yaşam Hastanesi’nde 9 Ocak günü mide küçültme operasyonu geçiren Şanverdi’nin, beş gün sonra midesi ile yaşadığı sıkıntı nedeniyle ikinci kez doktoruna başvurduğu ve bu kez Mağusa Devlet Hastanesi’nde bir operasyon daha geçirdiği öğrenildi.

İddialara göre Şanverdi’nin mide şikâyetleri, ikinci operasyonun ardından da devam etti. Önce Lefkoşa Devlet Hastanesi, ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiği ifade edilen Şanverdi, 23 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Şanverdi beklenmedik ölümü ile ailesini şok ederken, 24 Ocak tarihinde gözyaşları içinde Akova köyünde defnedildi.

Sağlık Bakanı Pilli: “Araştırılacak…”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, olayın bilgilerinde olduğunu yarın daha geniş araştırma yapılacağını kaydetti.

Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Türker Ozankaya ise, ameliyatı gerçekleştiren Doktor Cemal Cevheroğlu’ndan gerekli bilgiyi aldığını hastanın ameliyat sonrası her hangi bir hayati riski olmadığını taburcu olduktan 5 gün sonra Mağusa Devlet Hastanesinden Lefkoşa Hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Ozankaya:

“Akciğerine ilaç kaçtı, zatürreye dönüştü”

Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Doktor Türker Ozankaya, ameliyatı yapan doktor ile Döne Şanverdi’nin sağlığı hakkında bilgi aldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ozankaya, “Mide ameliyatı ardından yaklaşık 1 hafta sonra hasta yeniden doktoruna başvurdu. Mağusa Hastanesi’nde hastaya doktoru müdahale ederek, gözleminin yapılması için Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Hasta buradan Lefkoşa’da Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Edindiğim bilgide, hastanın şikâyetleri üzerine mide filmi çekildiği ve kendisine beyaz bir ilaç verildiği yönünde... Hastanın akciğerlerine kaçan ilacın zatürreye dönüştüğü ve tedavisi süren hastanın burada hayatını kaybettiği yönünde” dedi.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Kalfaoğlu:

“Yüzlerce tüp mideli hastamız var”

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Kalfaoğlu ise yüzlerce tüp mideli hastalarının olduğunu kaydetti, o da hastanın ölümünün akciğerine kaçan ilaç nedeniyle olduğunu ileri sürdü.

Kalfaoğlu, Döne Şanverdi’nin ameliyat olduktan sonra dikişlerinin açıldığını bunun normal bir süreç olduğunu ve 5 gün sonra Mağusa Hastanesi’nde midesine stent takıldığını kaydetti.

‘Dren’ takılması gerektiğini ifade eden Kalfaoğlu, hastanın Lefkoşa’da özel bir hastaneye sevk edildiğini ve orada işlem yapıldığını söyledi. Kalfaoğlu, “Döne Şanverdi, Lefkoşa’da takipte olduğu özel hastanenin yoğun bakımında yatırken akciğerlerine kaçan ilaç nedeniyle solunumu bozuldu ve hayatını kaybetti” dedi.

Dr. Cevheroğlu: “Hastamın ameliyatı 9 Ocak tarihinde oldu”

Döne Şanverdi’nin ameliyatını gerçekleştiren Doktor Cemal Cevheroğlu hastasının ameliyatının 9 Ocak tarihinde gerçekleştiğini taburcu olduktan 5 gün sonra 14 Ocak tarihinde Mağusa Hastanesinde müdahale edildiğini ve ardından başka bir özel hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

YDÜ Başhekimi Dr. Yenen: “Detaylı bilgi edineceğim”

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen ise, konuyla ilgili detaylı ve sağlıklı bilgi için yarın hastanede geniş çaplı araştırma yapacağını söyledi.