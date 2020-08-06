Miçotakis: “Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa Lahey'e gidelim”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile kurulmaya hazırlanan diyalogdan sonuç alınamazsa tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmesini önerdi.

Miçotakis, ABD'nin Atina'daki eski Büyükelçisi Nicholas Berns ile yaptığı telekonferansta, Türk-Yunan ilişkilerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerin (MEB alanları) belirlenmesi için kurulacak diyalogdan bir sonuç alınamazsa, tarafların "yalnız kıta sahanlığı ve MEB alanlarının belirlenmesi için Lahey Adalet Divanına gitmelerini" önerdi.

Almanya'nın da katkılarıyla diyalog masasına oturmaya hazırlandığına dikkati çeken Yunan basınına göre diyalog sürecinin Ağustos ayının son haftasında başlatılacağını öne sürdü.

Ancak diyalog sürecinin "baskı ve tehditler arasında sürdürülemeyeceğini" de söyleyen Miçotakis, Amerikalı diplomata "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Girit ve Rodos gibi adaların kıta sahanlıklarını göz ardı ederek Libya ile imzaladığı mutabakatın ve Kıbrıs'ın yöresinde sondaj çalışmalarının provokatif eylemler olduğunu öne sürdüğü gibi; Ayasofya'nın da müzeden camiye dönüştürülmesini eleştirdi.