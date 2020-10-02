Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili aldığı kararların Yunanistan'ı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tatmin ettiğini söyledi.

Miçotakis, Avrupa Birliği Zirvesi'nde alınan kararları, Yunan gazeteciler için düzenlenen basın toplantısında değerlendirirken, ilk hedeflerinin AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması olmadığını söyledi.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerle, iki ülke arasındaki tek hukuki anlaşmazlık olan deniz yetki alanlarının belirlenmesini hedefleniyor" diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Yunanistan arasında yalnız istikşafi görüşmeler yok. Dışişleri Bakanlıkları arasında, askeri heyetler arasında da görüşmeler yapılmakta. Deniz yetki alanları başka, diğer konular başka..."

"Liderler arasında görüşmeler olabilir"

NATO'da Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında sağlanan mutabakatın da olumlu olduğunu belirten Miçotakis, son olarak gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi düşünüp düşünmediği yolundaki sorusuna, "İstikşafi görüşmeler hele bir başlasın, liderler arasında da görüşmeler olabilir" yanıtını verdi.