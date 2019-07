Michael Kiwanuka ve Gökhan Kırdar bu haftanın isimleri

Ersin Kaşif

En yeni albüm, video ve şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İngiliz sanatçı Michael Kiwanuka, yeni şarkısı “Money”yi müzikseverlerin beğenisine sundu. “Money”yi dijital platformlar üzerinden satın almak ve dinlemek için ise işte adres.: https://UMGTurkey.lnk.to/MichaelKiwanukaMoney

“Black Man In A White World” şarkısı ile geniş kitlelerce tanınan, HBO’nun Big Little Lies dizisinin açılış müziği olan şarkısı “Cold Little Heart” ile büyük başarı yakalayan İngiliz sanatçı Michael Kiwanuka’ya yeni şarkısı “Money”de başarılı müzisyen Tom Misch eşlik ediyor. Michael Kiwanuka “Money” hakkında şöyle konuştu: “Şarkı kulağa ilk etapta parayı ne kadar sevdiğim ve istediğim hakkındaymış gibi geliyor. Parayı yeni insanlarla tanışmak ve zengin insanların etrafında olmak için istiyormuşum gibi de duyulabilir. Ancak daha dikkatli dinlendiğinde, aslında para sevgisinin ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsediyorum.”

Michael Kiwanuka, Avrupa’daki konser turnesi kapsamında Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan One Love Festival’de Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

Efsane Sanatçı Gökhan Kırdar’ın Albümleri Dijital Platformlarda

Kariyeri boyunca müzik adına cesur denemeler yapmaktan çekinmeyen, müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Gökhan Kırdar’ın albümleri dijital müzik platformlarındaki yerini alıyor… Geçtiğimiz aylarda Universal Music Türkiye ile kataloğunu ve yeni albüm çalışmalarını kapsayan bir anlaşma imzalayan Gökhan Kırdar’ın bugünden itibaren dijital platformlarda yer alacak olan albümleri ‘Serseri Mayın’, ‘Ethnotronix’, ‘Trip’ ve ‘Pleasure.’

‘Serseri Mayın’ 1994 yılında yayınladığı ve aynı zamanda onu milyonlarca dinleyici ile tanıştıran ilk albümü. Bu albümde yer alan ve yayımlanmasını takip eden günlerde hızla ülkenin en çok dinlenen şarkılarından birisi haline gelen ‘Yerine Sevemem’ ile Gökhan Kırdar henüz ilk albümünde radyo ve satış listelerinin zirvesine yerleşmesini sağlayacak bir başarı kazandı. ‘Fayton’, ‘Gözbebeğim’ ve ‘Nisan’ gibi Gökhan Kırdar klasiklerini de barındıran bu albüm, sanatçı ile hayranları arasında yıllar sürecek olan yol arkadaşlığının ilk adımı oldu.

1997 tarihli ‘Trip’ Gökhan Kırdar’ın müzikal yolcuğulunda yeni bir rota çizdi. Trip, Kırdar’ın tekno ve trip hop etkilerini belirleyici bir şekilde kullandığı ilk albümü oldu. ‘Susma’ ‘Kafes’ ‘Sürünerek’ ve ‘Cesaret’ gibi hit şarkıları içinde barındıran albüm, müzik eleştirmenleri tarafından da alkışlarla karşılandı. Trip hop, electronica, tekno rock gibi müzik akımlarının yenilikçi sentezlerini sunan Trip sadece Türkiye müzik sahnesi için ufuk açıcı bir çalışma olmakla kalmadı, Gökhan Kırdar’a uluslararası arenada birçok yeni işbirliğinin kapılarını açtı.