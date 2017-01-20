MHK’nın Kış Semineri başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile KTFF Merkez Hakem Kurulu işbirliğinde organize edilen Kış Seminerinin açılışı dün gerçekleşti. Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleşen seminere, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu, MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam ve TFF-MHK’dan yetkililer katıldı.

Özbilgehan: “Hakem kararlarına eleştiriler abartılı”

Seminerin açılışında konuşan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık Özbilgehan, hakemlerin ilk yarı performansını değerlendirdi. İlk 15 haftalık bölümde hakem performanslarının genele bakıldığında iyi olduğunu kaydeden Özbilgehan, “Biz eğitime çok önem veriyoruz. Türkiye ile bu konudaki ilişkilerimiz çok iyi durumda. TFF’deki tüm hakemlerin aldığı eğitimleri burada bizim hakemlerimiz de birebir aynısını alıyor.”dedi. Girişimlerinin sürdüğünü ve genç hakemlerin de bu seminerlere katılması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Özbilgehan, “Bununla birlikte Türkiye BAL Ligi’nde bizim hakemlerimizin de maç yönetmesi ile ilgili bir girişimimiz oldu. Şu anda havadadır, sadece konuşuldu. Sonuçta buna KTFF ile TFF karar verecek.”dedi. Sadık Özbilgehan, hakemlere yönelik eleştirilerle ilgili de konuşarak, “Maç sonlarında hakem kararları ile ilgili bazı antrenörler gereğinden daha abartılı bir şekilde eleştiriyor. Akşamı da görüntülerde hakem kararının doğruluğu ortaya çıkıyor.”dedi.

Cahitoğlu: “2 milyonluk katkı, 4 milyona çıktı”

Sadık Özbilgehan’ın ardından Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu konuştu. Cahitoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün spordan gelen birisi olarak futbola çok büyük önem verdiğini ifade ederek, Özgürgün’den sonra Spor Dairesi’nin bütçesinin de arttığını futbola yapılan 2 milyon TL’lik katkının da 4 milyon TL’ye çıktığını söyledi. Tesisleşme adına da ciddi bir kaynak yaratıldığının altını çizen Cahitoğlu, “Futbol izleyicileri için birçok sahamız ışıklandırıldı, teknik altyapılar ve her şey yapıldı. Mağusa ve Güzelyurt’taki sahalarımız da bitmek üzere. Önümüzdeki dönemlerde de sporda tesisleşmeye yatırımlar yapacağız.”dedi.